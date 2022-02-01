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01.02.2022 12:39
Рубрика: Власть

Астраханская область направила около 1 млрд рублей на энергосбережение

Текст: Наталья Коротченко
Инициативы в формирующуюся федеральную программу энергосбережения и повышения энергоэффективности наряду с другими регионами направит и Астраханская область, в которой активно реализуются мероприятия экономного расходования энергии и вовлечения в хозоборот объектов солнечной и ветряной генерации.
Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ

Как было отмечено на первой встрече рабочей группы по подготовке заседания Госсовета РФ "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности", в котором принял участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, предложения должны быть направлены в исполком комиссии Госсовета России до середины февраля.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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По информации пресс-службы главы региона, в Астраханской области с 2014 года реализуется подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" госпрограммы "Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг". В рамках этих проектов при строительстве и ремонте объектов теплоснабжения особое внимание уделяется использованию энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия.

С 2019 по 2021 год на реализацию мероприятий по энергосбережению в регионе из бюджетов всех уровней было направлено 981 млн рублей.

Как писала "РГ", в декабре фонд развития ветроэнергетики запустил в Астраханской области сразу пять объектов ветрогенерации, общей мощностью 340 МВТ, и начал поставку получаемой ими электроэнергии на оптовый рынок. Ранее сразу несколькими инвесторами были введены 12 солнечных электростанций, общей мощностью 285 мегаватт, благодаря чему регион вошел в топ-пять в России с развитой альтернативной энергетикой наряду с Калмыкией, Бурятией, Алтаем и Оренбургской областью.

С вводом новых ветровых станций доля "зеленой" энергетики в общей энергосистеме региона достигла 46 процентов, что закрепляет за областью статус одного из флагманов развития возобновляемых источников энергии в России. К 2027 году фонд планирует ввести в регионе еще до 500 МВТ мощностей альтернативной энергетики. Это позволит не только значительно повысить объем собственной генерации, но и оказать позитивное влияние на экологию.

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