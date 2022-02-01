Бастрыкин попросил дать согласие на возбуждение дел против шести судей

Впервые глава Следственного комитета РФ просит Высшую квалификационную коллегию судей РФ дать ему возможность возбудить уголовные дела сразу против пяти федеральных судей и мирового судьи в отставке. Уточним, по закону неприкосновенными, то есть так называемыми спецсубъектами, считаются не только действующие судьи, но и те, что уже ушли в отставку.

Известно, что очередное заседания ВККС назначено на 7 февраля. Один из первых в этом списке - судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский. Ему грозят обвинения по двум уголовным статьям - "Тяжкое ДТП, сопряженное с оставлением места его совершения" и "Оставление в опасности". Судья весной 2020 года на своем внедорожнике сбил 29-летнего велосипедиста. Если будет следствие и вина служителя Фемиды будет доказана, то Юрию Захарчевскому может грозить до 12 лет в местах не столь отдаленных.

Эта шокирующая история в свое время вызвала на Кубани большой резонанс. "РГ" писала о ней уже трижды ("Аварии не заметил", "РГ" от 10.12.2020 г., "Машина-убийца-спецтранспорт судьи?", "РГ" - Неделя" от 18.12.20 г., "Изъят на экспертизу автомобиль судьи, сбивший велосипедиста", "РГ" от 07.02.2021 г.).

Напомним детали ЧП почти двухлетней давности. Вечером 7 апреля у 29-летнего жителя Краснодара Данилы Юханова разболелся зуб. Он сел на велосипед и поехал в ближайшую аптеку. На повороте в него врезался внедорожник Toyota Land Cruiser.

Момент ДТП сняли видеокамеры. На кадрах видно, как автомобиль не притормозил, сбив человека. Остановился он через несколько кварталов, где к водителю подъехал патруль ДПС, попросив предъявить документы. И он предъявил - судейское удостоверение. Но после того, как было установлено, кому принадлежит иномарка и кто был за рулем, отвечать на вопросы все же пришлось. Посмотрев видеозапись ДТП, Захарчевский свой автомобиль узнал. А вот момент аварии, по его словам, не запомнил, сославшись на плохое самочувствие и, как сказано в протоколе опроса "затуманенные глаза и память". За жизнь велосипедиста врачи боролись 4,5 месяца. Но в конце августа он умер от полученных травм. У Данилы осталась беременная жена и четырехлетний сынишка. Молодая семья жила на съемной квартире, но лишившись кормильца (Юханов - строитель, прилично зарабатывал), была вынуждена перебраться в общежитие - к родителям Юли, вдовы Данила. Там, в крошечной комнатке, сейчас все и обитают…

Уголовное дело возбудили почти через месяц после смерти потерпевшего. И хотя было известно, кто был за рулем, его фигурантом стало "неустановленное лицо". А судью назвали свидетелем и он продолжал вершить правосудие.

Уличные камеры показали, что джип судьи не тормозил, а после того, как сбил велосипедиста, уехал. Остановился он только через несколько кварталов

Более того, почти год после аварии Юрий Витальевич ездил за рулем все того же черного внедорожника. И только после того, как адвокат погибшего парня пожаловался на работу местных силовиков, по поручению Александра Бастрыкина, резонансное дело передали в центральный аппарат СК.

С февраля прошлого года приезжать на работу Захарчевскому пришлось на другом авто: Land Cruiser по постановлению следователя был направлен на экспертизу. Ее проведение было поручено Ростовскому филиалу Центра судебных экспертиз Минюста России. В заключении сказано, что потерпевший допустил выезд на встречную полосу, однако "водитель имел возможность затормозить, избежав наезда на велосипедиста". Как сообщила официальный представитель Краснодарского краевого суда Мария Пирогова, квалифколегия судей Кубани с 1 февраля прекратила полномочия судьи Захарчевского по его собственному письменному заявлению.

Еще глава СКР просит дать согласие на возбуждение уголовного дела против председателя Купинского районного суда Новосибирской области в отставке Тамары Кошлак. Следственные органы намерены инкриминировать ей превышение должностных полномочий. Кошлак в 2015 году возглавила Купинский суд, а через три года досрочно ушла в отставку.

Судью Колосовского районного суда Омской области Владислава Куминова хотят привлечь к уголовной ответственности за нарушение Правил дорожного движения "повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Это представление ВККС планировала рассмотреть еще в декабре прошлого года, но оно было отложено. Куминов в 2011 году был назначен председателем Колосовского районного суда на шесть лет, но не смог продлить полномочия и остался рядовым судьей.

Неприкосновенными считаются не только работающие судьи, но и отставники. И их без согласия коллег нельзя трогать. Фото: iStock

Судью Ленинского районного суда Владикавказа Республики Северная Осетия - Алания Родиона Антипина могут привлечь за получение взятки. В должности судьи он трудился с 2006 года. В 2009 году был назначен судьей Ленинского суда на неограниченный срок полномочий.

А вот бывшему председателю Пестречинского районного суда Республики Татарстан Иреку Набиеву грозит самый большой список уголовных статей. В нем "мошенничество", "похищение человека", "незаконный оборот наркотиков", "вымогательство", "превышение должностных полномочий", "подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", "легализация (отмывание) денежных средств" и "получение взятки".

И хотя было известно, кто был за рулем, судью назвали свидетелем и он продолжал работать

Сам Набиев находился в судейском кресле с 2003 года. Потом руководил Менделеевским судом. В 2019 году возглавил Пестречинский суд, но, не проработав и года, досрочно ушел в отставку по собственному желанию. Как писали местные журналисты, сын Набиева, бывший помощник прокурора, за мошенничество получил четыре года колонии. Он получил 1,2 млн рублей от родственников обвиняемого за "нужное" решение по делу.

А мировому судье из Новосибирской области в отставке Татьяне Лисиной (Антоновой) грозит новое уголовное дело - о подстрекательстве к превышению полномочий и нарушении тайны переписки. Лисина уже фигурант дела. Соответствующее согласие ВККС дала в 2020 году.

Верховный суд РФ поддержал это решение. По версии следствия, в 2013 году судья решила провести собственное расследование кражи собак после выставки. Для этого она изготовила определения о детализации телефонных разговоров пяти человек, заподозренных в преступлении. Позже эти документы были переданы сотовым операторам, которые выполнили решение судьи. А она направила полученные ответы в частное детективное агентство.

Тем временем

Напомним, что предыдущее - последнее в прошлом году - заседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ состоялось в конце декабря 2021 года. Тогда Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела против самой скандально известной служительницы Фемиды - бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.

Судья еще при исполнении ею своих служебных обязанностей стала известна в интернете как "золотая судья". Хахалеву так назвали из-за очень дорогой свадьбы ее дочери, на которой выступали самые известные певцы. Но когда разразился скандал, судья "перевела стрелки" на бывшего супруга, который, как бизнесмен, мог оплатить свадьбу. Правда, тот объяснил, что именитые выступающие - его гости и он им ничего не платил.

Но следом за свадьбой выяснилось, что с получением диплома о юридическом образовании судьи также очень мутная история. Вуз, от имени которого был выписан этот документ, "отрекся" от корочек судьи Хахалевой, заявив, что такой студентки у него не было.

Злые языки связывали Елену Хахалеву с бывшим участником Кущевской ОПГ, который смог присвоить практически все активы основателя банды Сергея Цапка. И об этом много писала местная пресса. Но судью Хахалеву опять-таки никто не трогал до момента смены руководства краевого суда, с которым семья судьи состояла в родстве. Когда обстановка изменилась, судье припомнили отсутствие на работе в течение длительного времени и попросили на выход.

Но в итоге Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассматривала дело судьи без ее присутствия, так как Хахалева решила не ждать прогнозируемого решения и покинула Россию за неделю до рассмотрения ее вопроса в ВККС.