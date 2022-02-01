Большинство водохранилищ Крыма заполнены на 80-85 процентов

За январь 2022 года водохранилища Крыма, расположенные в руслах рек, пополнились еще на 24 миллиона кубометров, и суммарный запас воды в них достиг 160 миллионов кубов. Об этом сообщил Крымский гидрометцентр.

Белогорское водохранилище за январь пополнилось на 6,4 миллиона кубометров, Симферопольское - на 5, Счастливенское - на 2,8, а Чернореченское, снабжающее Севастополь, - на 13,4 миллиона кубометров, достигнув проектных объемов.

Большинство водохранилищ полуострова заполнены сейчас на 80-85 процентов, и из некоторых, в частности, из Загорского уже начался вынужденный сброс лишней воды. Небольшое Аянское водохранилище заполнено до краев. Партизанское - на 80 процентов от проектной емкости. И лишь Симферопольское по-прежнему не восстановилось после засушливых 2019 и 2020 годов - уровень воды в нем сейчас лишь приближается к отметке 50 процентов. А вот Белогорское уже начало делиться влагой с востоком полуострова, куда вода перебрасывается по Северо-Крымскому каналу.

Как отмечают в гидрометцентре, в январе в бассейнах рек Кача, Биюк-Карасу, Коккозка и в низовье Бельбека осадков выпало в пределах нормы. А вот на реках Салгир, Кучук-Карасу, Су-Индол и в среднем течении реки Бельбек - в 1,4-1,5 раза больше нормы.

Запасы снега в крымских горах также предвещают обильное половодье и значительное поступление воды в весенние месяцы. Так, по данным на 31 января, средняя высота снега на метеостанции Ай-Петри - 157 процентов от нормы, а на Ангарском перевале - 148 процентов.