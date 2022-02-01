Детский омбудсмен защитила тяжелобольную женщину от разлуки с сыном

Мария Львова-Белова не дала разлучить мать с сыном, подыскав в Сочи интернат для ребенка тяжелобольной женщины.

На официальном сайте детского омбудсмена сообщается, что эта история стала известна Марии Львовой-Беловой из соцсетей: 16-летнего парня собирались разлучить с его родной мамой, которая сейчас получает паллиативную помощь в Краснодарском крае. Мария вмешалась и не позволила разлучить тяжелобольную маму с ее сыном.

Как рассказывается на сайте детского омбудсмена, мать с сыном проживали в городе Сочи. Два года назад женщине поставили тяжелый диагноз, и болезнь прогрессировала, несмотря на лечение. В начале года стало ясно, что нужна специализированная поддержка, и мать оказалась в паллиативном отделении городской больницы Сочи.

Сын оказался в статусе "оставшегося без попечения родителей". Согласно действующему законодательству, органами опеки и попечительства он должен быть определен в социально-реабилитационный центр для подростков. Однако ближайшее такое учреждение находится в городе Апшеронск Краснодарского края - более чем в 200 км от Сочи. Это означало, что ребенок больше не сможет навещать маму в больнице и видеться с ней.

"Эта история потрясла многих, мне написали сразу несколько представителей общественных организаций Краснодарского края, сообщения поступали и от просто сочувствующих людей. Невозможно оставаться равнодушным. У ребенка очень тесная связь с мамой, очень близкие, теплые отношения. Сейчас им приходится нелегко, и возможность видеться, хоть изредка общаться, крайне необходима обоим. Тем более, с учетом состояния мамы, разлучать их нельзя ни при каких обстоятельствах", - прокомментировала все случившееся Мария Львова-Белова.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка оперативно связалась с заместителем председателя правительства Краснодарского края Анной Миньковой, в круг задач которой входит разрешение подобных вопросов. И выход из ситуации был найден.

Мальчик временно определен в краевую специальную школу-интернат и будет каждую неделю видеться с мамой. Для него составлен индивидуальный план сопровождения, с ребенком работают педагоги, ему оказывается психологическая помощь.

В будущем ему могу подыскать замещающую семью. Семьи-претенденты на это уже есть.