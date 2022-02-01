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01.02.2022 15:00
Рубрика: Происшествия

Крымчанин заплатит штраф 50 тысяч рублей за выброшенную из окна собаку

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Центральный районный суд Симферополя вынес приговор жителю крымской столицы, который во время ссоры выбросил из окна многоэтажки собаку породы померанский шпиц, принадлежавшую его подруге. За свой жестокий поступок обвиняемый заплатит штраф 50 тысяч рублей.

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- Доверительница обратилась ко мне с просьбой помочь возбудить уголовное дело и наказать человека, который в порыве гнева во время ссоры выкинул ее собаку из окна седьмого этажа, - рассказала подробности дела адвокат Анастасия Погребняк. - Через несколько минут после падения собака, которой было семь лет, умерла.

Чтоб привлечь живодера к уголовной ответственности, хозяйка собаки обратилась к ветеринарам, которые подготовили заключение о причине смерти - многочисленных травмах при падении с высоты. Следователи МВД возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Обвиняемый в суде признал свою вину, объяснив свой поступок неконтролируемым порывом гнева.

- Нам удалось добиться справедливости и привлечь к уголовной ответственности виновного, в результате чего суд вынес обвинительный приговор - назначено соответствующее наказание, - сказала Анастасия Погребняк.

Согласно статье 245 УК РФ, за жестокое обращение с животными виновным грозит наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательных работ до 360 часов или лишения свободы на срок до трех лет.

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