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Рубрика: Происшествия

МЧС ликвидирует последствия непогоды в 22 регионах

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8670)
Спасатели МЧС борются с последствиями разгула стихии. Опасные метеорологические явления отмечены на территории 22 субъектов. Основная проблема - резкое потепление в ряде регионов России сразу после обильных снегопадов. Наиболее горячая, а точнее, наиболее теплая точка на карте страны - это Краснодарский край. Там только за сутки спасатели откачивают более 86 тысяч кубометров воды. А всего с момента подтопления откачано 430 000 кубов.

"Непогода привела к нарушению электроснабжения и дорожного сообщения, повреждению кровель зданий и подтоплению территорий. Так, в настоящее время в Краснодарском крае остаются подтопленными пять жилых домов и 93 приусадебных участка. Продолжаются работы по откачке воды, восстановлению кровель и расчистке автодорог. Сохраняется ограничение движения на Военно-Грузинской дороге", - такие данные были озвучены на еженедельном селекторном совещании в МЧС.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кубани
На Кубани подтопило 210 придомовых территорий и домов

Помимо подъема талых вод резкое потепление грозит еще и обрушением кровель по гнетом плотного снега и выходом рек из берегов.

Согласно оперативному прогнозу ученых ВНИИ ГОЧС есть опасения по поводу рек Дон ниже Задонска в Липецкой области и станицы Новогригорьевская в Волгоградской области, на реке Хопер ниже Новохоперска, а также на реке Ворона ниже города Борисоглебск в Воронежской области. Существуют риски подтопления населенных пунктов в Хакасии, Бурятии, Тыве, в Забайкальском крае и в северной части Амурской области.

В МЧС также напомнили, что, по многолетней статистике, февраль характеризуется ростом ЧС, связанных с обрушениями крыш. Именно в феврале обрушились крыши Трансвааль-парка и Басманного рынка. В этом году подобные происшествия зафиксированы в Рязани, городе Алзамай Иркутской области и Туапсинском районе, где произошли обрушения кровель овощного склада, хоккейного корта и автозаправочной станции.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Правительство МЧС Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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