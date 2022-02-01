МЧС предупредило о формировании смерчей над Черным морем

По данным ФГБУ "Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей ("СЦГМС ЧАМ") в период с 7.30-8.30 часов и до конца дня 1 февраля 2022 года на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над Черным морем.

Исходя из этого прогноза, ГУ МЧС по Кубани выпустило соответствующее штормовое предупреждение. Оно касается практически всей прибрежной морской территории города-курорта Сочи: от поселка Лазаревское до границы с Абхазией.

Спасатели напоминают, что случае возникновения и выхода смерча на сушу, если вы находитесь на открытой местности, надо немедленно укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине.

А если смерч застал вас на улице, необходимо остерегаться порванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов.

Кстати

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

"01" - единый телефон спасения

"010" - с мобильных телефонов

8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.