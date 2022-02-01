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01.02.2022 12:42
Рубрика: Общество

На Кубани из-за COVID-19 приостановили диспансеризацию и профосмотры

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Геннадий Аносов/РГ Фото: Геннадий Аносов/РГ
Фото: Геннадий Аносов/РГ

Решение о приостановлении на всей территории Краснодарского края диспансеризации и проведение профилактических медицинских осмотров было принято во вторник в ходе заседания регионального оперативного штаба, которое провел первый вице-губернатор Игорь Галась. На такой шаг власти пошли из-за роста числа заболевших коронавирусом на Кубани.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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По словам министра здравоохранения края Евгения Филиппова, за последние дни резко возросла нагрузка на амбулаторное звено.

- На одного участкового врача-терапевта количество пациентов и вызовов на дом увеличилось в три раза - с 20 до 60 пациентов в день. Сейчас в поликлиниках края сформированы 183 неотложные выездные бригады с круглосуточным режимом работы, - сказал глава ведомства, которого цитирует пресс-служба администрации региона. - Кроме того, выросло и количество обращений в службу скорой медицинской помощи. За сутки поступает около семи тысяч вызовов.

В связи с этим решили приостановить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры.

Как отметил замглавы, сегодня очень важно не допустить ситуацию, когда система здравоохранения перестанет справляться с нагрузкой. "Приняли решение приостановить диспансеризацию и профосмотры в поликлиниках края до стабилизации эпидситуации. Освободившихся врачей перенаправим на оказание первичной помощи в амбулатории", - заявил Игорь Галась.

На сегодняшний день в крае во всех 44 муниципальных образованиях - в 102 поликлиниках - действует Единая служба 122. В колл-центре работают 309 штатных сотрудников и 240 волонтеров.

Первый замглавы Кубани также добавил, что по возможности к работе в колл-центр и поликлиники необходимо привлекать добровольцев, студентов медицинского университета и колледжей.

Принято решение поручить краевому минздраву проработать этот вопрос совместно с волонтерским движением края.

По данным минздрава, за последние сутки на Кубани зарегистрировали 2396 заболевших коронавирусом - это самый большой показатель за все время пандемии.

На первое февраля инфекция подтвердилась у 967 мужчин и 1429 женщин в возрасте до 89 лет (а том числе у 315 детей). Больше всего заболевших COVID-19 выявлено в Краснодаре (1016 человек), Сочи (154) и Новороссийске (365).

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Пандемия коронавируса COVID-19

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