На Кубани ротвейлер насмерть загрыз свою хозяйку во дворе дома

Новости

Численность амурских тигров выросла до 600 особей 12:38
Россия перебросила войска на 10 тысяч километров на учениях с Беларусью 12:32
В Ленинградской области для школьников ввели внеплановые каникулы 12:23
Умер соратник Брюса Ли и Чака Норриса, актер Роберт Уолл 12:22
Депутат предложил ввести штрафы за отсутствие геномной регистрации у мигрантов 12:10
Территории возле семи станций МЦД-4 благоустроят в Москве в 2022 году 12:05
Вышел первый трейлер фильма "Воланд" по "Мастеру и Маргарите" 12:02
Посол РФ в Болгарии: Для России неприемлема сама мысль о войне с Украиной 12:01
Сенаторы предложат ввести госзадание в семеноводстве 11:58
Aerosmith отменили европейский тур с концертом в России 11:51
ФАС рассказала, как новый порядок расчета цен на электроэнергию скажется на ценах 11:50
В украинской армии создадут 20 новых бригад 11:48
Умер актер из "Властелина колец" Пит Смит 11:46
"Газпром" в два раза нарастил транзит газа через Украину в Европу 11:43
ДНР может обратиться к России за военной помощью 11:42
Лавров и Блинкен обсудят реакцию Москвы на ответ США по гарантиям безопасности 11:40
Британия откажется от обязательной вакцинации медработников 11:29
Крупную партию автоматов для зарубежного заказчика произвели в России 11:21
СК проверяет еще три смерти после приема бария в медцентре Петербурга 11:03
Латвия направит на Украину военных инструкторов 10:48
Польша может передать Украине ПЗРК "Гром" и беспилотники 10:35
"Орион" со спутниковой связью совершит первый полет в феврале-марте 10:29
Глава МИД Венгрии опубликовал фотографию с пробежки в Москве 10:20
Шатов подписал контракт с "Уралом" 10:19
Осужденные за сбор жуков россияне возвращаются из Шри-Ланки 10:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
01.02.2022 12:35
Рубрика: Происшествия

На Кубани ротвейлер насмерть загрыз свою хозяйку во дворе дома

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Усть-Лабинском районе Кубани ротвейлер напал на свою хозяйку и насмерть загрыз 55-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю. Сейчас по факту происшествия проводится расследование.

Фото: Getty Images
Почему не удается решить проблему бродячих животных

Инцидент произошел вечером 29 января в частном доме станицы Новолабинской. По предварительным данным, 55-летняя женщина вышла во двор, чтобы покормить своего питомца - взрослого ротвейлера. Однако в этот момент собака неожиданно набросилась на хозяйку и загрызла ее. Несмотря на то, что в доме находился взрослый сын женщины, он не слышал ни лая собаки, ни криков потерпевшей. По всей видимости, все произошло очень быстро, и никто не успел прийти на помощь к погибшей.

Когда спустя время сын вышел во двор, чтобы посмотреть, почему мать не возвращается, он в ужасе обнаружил ее тело с множественными укусами. Собака при этом свободно бегала по двору.

После произошедшего, пса застрелили. Однако сделали ли это по просьбе хозяев прибывшие полицейские или сын погибшей женщины - не сообщается.

"По факту гибели 55-летней жительницы станицы Новолабинской проводится доследственная проверка, - сообщили в Следственном управлении СКР по Краснодарскому краю. - Назначена судебно-медицинская экспертиза. Сотрудниками проводятся мероприятия с целью установить все обстоятельства произошедшего".

Известно, что ротвейлер ранее неоднократно кусал свою хозяйку и вел себя очень агрессивно. Женщине советовали избавиться от животного, однако она этого не сделала.

Стоит отметить, что ротвейлеры, как очень мощные и сильные собаки, склонны к проявлению агрессии и доминирования по отношению к людям и другим животным. Поэтому хозяевам псов рекомендуется добиться высокого уровня послушания собаки и ее социализации еще в щенячьем возрасте.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Лавров и Блинкен обсудят реакцию Москвы на ответ США по гарантиям безопасности
Россия перебросила войска на 10 тысяч километров на учениях с Беларусью
Посольство РФ: Россия не собирается пятиться назад из-за угрозы санкций США
ФАС рассказала, как новый порядок расчета цен на электроэнергию скажется на ценах
В Ленинградской области для школьников ввели внеплановые каникулы
ВС РФ объяснил, когда начальник, не выдавший трудовую книжку, не виновен
Госдума ужесточает наказание за повторные побои