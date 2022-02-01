На Кубани ротвейлер насмерть загрыз свою хозяйку во дворе дома

В Усть-Лабинском районе Кубани ротвейлер напал на свою хозяйку и насмерть загрыз 55-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю. Сейчас по факту происшествия проводится расследование.

Инцидент произошел вечером 29 января в частном доме станицы Новолабинской. По предварительным данным, 55-летняя женщина вышла во двор, чтобы покормить своего питомца - взрослого ротвейлера. Однако в этот момент собака неожиданно набросилась на хозяйку и загрызла ее. Несмотря на то, что в доме находился взрослый сын женщины, он не слышал ни лая собаки, ни криков потерпевшей. По всей видимости, все произошло очень быстро, и никто не успел прийти на помощь к погибшей.

Когда спустя время сын вышел во двор, чтобы посмотреть, почему мать не возвращается, он в ужасе обнаружил ее тело с множественными укусами. Собака при этом свободно бегала по двору.

После произошедшего, пса застрелили. Однако сделали ли это по просьбе хозяев прибывшие полицейские или сын погибшей женщины - не сообщается.

"По факту гибели 55-летней жительницы станицы Новолабинской проводится доследственная проверка, - сообщили в Следственном управлении СКР по Краснодарскому краю. - Назначена судебно-медицинская экспертиза. Сотрудниками проводятся мероприятия с целью установить все обстоятельства произошедшего".

Известно, что ротвейлер ранее неоднократно кусал свою хозяйку и вел себя очень агрессивно. Женщине советовали избавиться от животного, однако она этого не сделала.

Стоит отметить, что ротвейлеры, как очень мощные и сильные собаки, склонны к проявлению агрессии и доминирования по отношению к людям и другим животным. Поэтому хозяевам псов рекомендуется добиться высокого уровня послушания собаки и ее социализации еще в щенячьем возрасте.