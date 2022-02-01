Россияне стали чаще покупать недвижимость в рассрочку

И застройщики, и покупатели стали чаще использовать рассрочку при продаже квартир в новостройках. Однако серьезной альтернативой ипотеке этот механизм вряд ли станет.

В третьем квартале прошлого года рассрочку предлагали в 67% проектов массового сегмента "старой" Москвы, в 70% проектов бизнес-класса и в 72% новостроек Новой Москвы, отмечает сооснователь сервиса Refin.Online Михаил Чернов.

Обычно рассрочку предлагали на шесть месяцев, реже на год. Тенденция конца 2021 года и начала 2022 года - рассрочка до окончания строительства. Во втором полугодии 2021-го застройщики стали смягчать условия рассрочки, осознав, что спрос замедляется и рынок выходит на ценовое плато, говорит руководитель направления по работе с новостройками сети офисов "Миэль" Марина Шадрунова. При этом размер первоначального взноса снижается до 20-30%, а сама рассрочка может быть беспроцентной или ниже банковских ставок по кредитам. "Конечно, дольщики этим активно пользуются. Это выгодно и не надо срочно бежать за ипотекой", - отмечает Шадрунова.

Востребованность рассрочки в общем объеме продаж выросла с 25% в 2020 году до 36% в 2021 году, отмечают в ГК "Монолит". В Волгограде доля рассрочки за год выросла с 5 до 11%, в Ульяновске с 20 до 37%, сообщает DARS Development. В Санкт-Петербурге, по данным ГК "Страна Девелопмент", приобретают жилье в рассрочку 10% покупателей, в Тюмени и Москве - около 5%.

В Тольятти доля рассрочки в проектах компании выросла с 1% в 2019 году до 5% в январе 2022 года, в Уфе она подросла за эти годы с 16% до 67%. Доля рассрочки зависит от стоимости жилья, ставок по ипотеке в конкретном регионе и других особенностей, отмечает замглавы "Унистрой" Искандер Юсупов. В Уфе стоимость недвижимости высокая, она не попадает под условия ипотеки с господдержкой. Кроме того, в Уфе рассрочка гораздо популярнее, так как это мусульманский регион, а мусульманам по законам шариата запрещено брать кредит, тогда как рассрочка допускается.

Тем не менее конкурентом ипотеке рассрочка не станет - немногие покупатели "потянут" такие выплаты: платежи могут превышать ипотечные в три-пять раз.

Обычно рассрочку предлагали нашесть месяцев, реже на год. Тенденция конца 2021 года и начала 2022 года - рассрочка до окончания строительства

Если рассрочка беспроцентная (в основном со сроком погашения до года и первоначальным взносом от 50%), то это не увеличивает стоимость жилья, но и скидок, которые возможны при одномоментной оплате, застройщик не дает. "Рассрочка интересна тем, что для ее оформления не требуется сбора документов, как для ипотеки, достаточно только паспорта. Она может подойти людям, которые ожидают поступления значительных сумм - например, если средства лежат на депозите или поступают в качестве бизнес-доходов. Также она может быть интересна при альтернативной сделке (с одновременной продажей другой недвижимости) - когда цепочка длинная, а покупатель новостройки хочет зафиксировать за собой конкретную квартиру и стоимость. Кроме того, беспроцентная рассрочка позволяет не платить проценты в период строительства, а затем взять ипотеку на остаток суммы", - говорит управляющий директор сервиса "Синица" Татьяна Майорова.