Российским курортам придется побороться за туристов

Цены на отдых в России в этом году останутся в пределах инфляции и даже могут снижаться, рассказали "РГ" представители туриндустрии. Постепенное увеличение потока туристов на зарубежные курорты уже не сулит ажиотажного спроса на Краснодарский край и Крым, тем более не ждут заметного притока гостей в других регионах.

В прошлом году цены в премиальных отелях в регионах выросли на 30%. В этом году такого уже не ждут. Фото: Евгения Смолянская

Резкое подорожание отдыха в 2021 году на пике спроса на популярных российских курортах и во время проведения крупных форумов привлекло внимание Ростуризма и Федеральной антимонопольной службы. Например, в Крыму стоимость отдыха выросла на 20-50%. Как отмечала глава Ростуризма Зарина Догузова, "перегрев" рынка и рост цен произошли из-за дефицита качественных отелей на Черноморском побережье. Строительство отелей в стране запустили в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

В 2022 году курортам, скорее всего, придется побороться за туристов доступными ценами и хорошим сервисом. "Цены на российских курортах уже повышались в 2020 и 2021 годах из-за ажиотажного спроса и в этом году едва ли будут расти. Некоторые отели, возможно, даже снизят цены", - говорит "РГ" вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. В ближайшей перспективе весьма вероятно открытие зарубежных стран для туристов. К катастрофическому падению спроса внутри страны это вряд ли приведет, но серьезная корректировка, безусловно, будет, поясняет он.

Туристы бронировать отели в России не торопятся. Кто-то бронирует отели заблаговременно, вспоминая нехватку хороших номеров в высокий сезон 2021 года, но на многих еще влияют ограничения, говорит Прасов. В итоге цены будут формироваться ближе к лету на основе соотношения спроса и предложения, добавляет он.

Пока даже на самых популярных курортах прогнозы на предстоящий сезон строят острожно. В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края рассказали "РГ", что глубина бронирования достигает восьми месяцев, но при этом находится в рамках обычного спроса, на летние месяцы в среднем забронировано около 25% номеров. Многие гостиницы предлагают акции и скидки. В регионе в этом году планируют ввести в эксплуатацию 17 новых гостиниц на 1,3 тыс. номеров.

В Крыму, по заявлениям главы республики Сергея Аксенова, рассчитывают, что турпоток в 2022 году превысит показатели 2021 года и достигнет 10 млн человек. Допандемийные показатели регион побил уже в прошлом году, приняв 9,5 млн туристов против 7,43 млн чел. в 2019 году. В республике также в 2021 году запустили шесть новых гостиниц на 240 номеров. Цены могут вырасти, если, например, закроют Турцию, считает глава отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский.

На фоне ажиотажного спроса 2021 года удалось превысить допандемийный уровень по внутреннему турпотоку Санкт-Петербургу. Там приняли 5,8 млн гостей против 5 млн человек в 2019 году. Сыграли роль беспрецедентные меры поддержки бизнеса. В 2022 году в Санкт-Петербурге надеются на полное восстановление туротрасли.

Большинство регионов еще не вышли на допандемийные показатели внутреннего турпотока, в этом году они будут стараться восстановить туротрасль

Большинство других регионов на уровень внутреннего турпотока 2019 года еще не вышли из-за антиковидных ограничений. В Свердловской области, по словам заместителя губернатора Дмитрия Ионина, рассчитывают в 2022 году привлечь 1,8 млн туристов и тем самым превысить показатель 2019 года в 1,6 млн. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с "РГ" по поводу этих планов выражает скепсис. По его мнению, нужно хотя бы удержать в регионе своих туристов. Пока они выезжают на отдых в соседние области, где лучше развита инфраструктура. Повышать цены отели Свердловской области вряд ли будут. Сейчас номер в отелях "четыре звезды" с завтраком стоит около 4 тыс. рублей в сутки, а в отелях "три звезды" -3,2-3,5 тыс. рублей.

В Алтайском крае рассчитывают привлечь больше гостей в этом году благодаря нацпроекту, прежде всего программе туристического кешбэка. С учетом инфляции можно ожидать повышения цен в отелях, отметила в беседе с "РГ" независимый эксперт в сфере туризма и гостеприимства региона Татьяна Сажаева.

О повышении цен из-за роста издержек говорят и в Башкирии. Турпоток может вырасти в летний сезон 2022 года, но на туристов влияют негативные новости и заявления властей, осторожно замечает руководитель турфирмы в Уфе Комил Сиразетдинов. Менее оптимистична руководитель Ассоциации кулинаров, рестораторов и отельеров Башкортостана Наталья Чибрикина. В январе 2022 года заполняемость отелей снизилась до 15%, что уже ниже уровня рентабельности, отмечает она. Поставщики уже уведомили рестораторов, что повысят цены на продукты питания с 1 марта на 15%. Подорожает также бытовая химия, значит, и повышения стоимости проживания в отелях не избежать, говорит Чибрикина.

В Нижегородской области в этом году региональные власти даже при сохранении антиковидных мер прогнозируют рост турпотока до 5% к прошлогоднему уровню благодаря прошедшему празднованию в 2021 году 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода, а также объявлению города "Новогодней столицей России - 2022". При этом конкуренция на рынке гостиничных услуг региона довольно высока, потому и существенного изменения цен не будет. Номера в отелях в среднем стоят от 2 до 6,5 тыс. рублей.