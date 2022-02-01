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01.02.2022 10:33
Рубрика: Общество

"Роза Хутор Fan Fest" стартует в восьмую годовщину Олимпиады в Сочи

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
Фестиваль, приуроченный к 8-й годовщине XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи, пройдет на курорте "Роза Хутор" с 4 по 20 февраля, в дни XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор" Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

"Роза Хутор" является ярким примером эффективного наследия сочинской Олимпиады. Именно здесь, на трассах курорта, в феврале 2014 года было разыграно 30 комплектов олимпийских медалей в 15 спортивных дисциплинах (горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл), почти треть от общего количества комплектов медалей (98), а также 32 из 76 комплектов паралимпийских медалей. Впервые за историю Олимпийских игр все соревнования по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду прошли на одном объекте.

Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Инструкторы "Розы Хутор" первыми в России прошли сертификацию для обучения детей

В постолимпийский период в "Розе Хутор" продолжают проходить крупные российские и международные соревнования, в том числе курорт принимал российский этап Кубка мира FIS по горнолыжному спорту среди женщин. Сильнейшие горнолыжницы мира встретились на курорте для соревнования в дисциплине супергигант.

Как отмечает генеральный директор "Розы Хутор" Александр Белокобыльский: "Мы давно хотели провести масштабное мероприятие в честь нашего олимпийского прошлого. И в этом сезоне готовы предложить нашим гостям вновь окунуться в атмосферу большого спорта. Фестиваль "Роза Хутор Fan Fest" будет проходить одновременно с пекинской Олимпиадой, и все желающие увидят на экранах курорта прямые трансляции главных стартов планеты. Гости курорта смогут не только поддержать российских спортсменов, но и сами принять участие в спортивных состязаниях, шоу-программах и викторинах".

Начало "Роза Хутор Fan Fest" положит трансляция официальной церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине, которая будет демонстрироваться 4 февраля на главном экране центральной площади курорта в Роза Долине. Далее пройдут интерактивные развлекательные программы "История зимней Олимпиады" и "Ура, Олимпиада!".

Поддержать "Роза Хутор Fan Fest" решил и бургомистр курорта, известный актер и музыкант Николай Фоменко: "Я рад принять участие в таком грандиозном марафоне событий и разных активностей, который придумали в "Розе Хутор" в честь Олимпийских игр. Думаю, это отличный способ не только вспомнить вкус славных побед, одержанных на этих склонах, но и показать, что здесь по-прежнему царит энергия настоящего спортивного праздника. Мы верны олимпийским идеалам: дружба, совершенство, уважение - именно этими ценностями и руководствуется курорт, встречая гостей из года в год в любой сезон".

В течение всего "Роза Хутор Fan Fest", с 4 по 20 февраля, на курорте будут вестись трансляции соревнований XXIV Олимпийских зимних игр. Его основными площадками станут Роза Долина и Горная Олимпийская деревня. Каждый день фестиваля будет посвящен определенной теме. Например, 5 февраля - День олимпийской энергии, 6 февраля - День олимпийского достоинства, 7 февраля - День олимпийского духа и т. д. Запланированные в эти дни мероприятия будут отражать соответствующую тематику. В рамках фестиваля пройдут различные спортивные, музыкальные, танцевальные шоу-программы и интеллектуальные турниры. Предполагается также проведение флешмобов в поддержку российских спортсменов.

С подробной программой "Роза Хутор Fan Fest" можно ознакомиться на сайте курорта, а также в его официальных аккаунтах в соцсетях.

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