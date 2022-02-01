СберИндекс отметил рост доступности жилья в России за пять лет

Индекс доступности жилья в России с 2017 по 2021 год вырос на 10,4%, подсчитали аналитики СберИндекса.

"С июля 2020 года на фоне действия государственных программ поддержки, опережающими темпами росла доступность "первички", - говорит старший управляющий директор, главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. - Несмотря на то, что сейчас наблюдается временное снижение доступности жилья, мы прогнозируем, что уже в 2022 году этот показатель начнет восстанавливаться за счет опережающего увеличения номинальных доходов населения на фоне ожидаемого замедления роста цен на недвижимость".

Доступность жилья считали по тому, на квартиру какой площади могут взять и обслуживать ипотечный кредит жители региона с медианной зарплатой (при условии, что на погашение кредита идет половина дохода).

В целом по стране с января 2017 года и до пандемии ежегодное повышение доступности квартир составляло в среднем 3,5 кв.м в год, а без учета столиц - 4,7 кв.м. В девяти регионах доступность выросла на 20 кв.м и более. Среди них Саратовская, Челябинская, Псковская области, Мордовия, Курганская область, Кабардино-Балкария и Республика Марий Эл.

В Москве и Санкт-Петербурге также наметился тренд на улучшение ситуации, отмечают эксперты. Сейчас типичный житель этих макрорегионов может позволить себе приобрести соответственно на 5,2 и 6,7 кв.м жилья больше. Такой прирост индекса соответствует увеличению доступности квартир на 25%-33%. В 2015 году медианных доходов хватало на 15 "квадратов". То есть семья из двух человек могла рассчитывать на квартиру лишь чуть более 30 кв.м.

Популярный у россиян Краснодарский край оказался единственным регионом, где показатель доступности жилья, по подсчетам аналитиков, сейчас ниже, чем пять лет назад. Сейчас на медианную зарплату местный житель сможет купить на 1,4 кв.м меньше, чем пять лет назад.

В 12 регионах в течение пяти лет динамика была хуже, чем в среднем по стране, отметил Матовников. Среди них, помимо Краснодарского края, Москва, Санкт-Петербург, Московская, Калининградская области. Здесь возможная квартира приросла лишь на 5-7 кв.м.