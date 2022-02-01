В Краснодарском крае открыли новое нефтяное месторождение

В Славянском районе Краснодарского края открыли новое месторождение углеводородов. В ходе испытания скважины был получен промышленный приток нефти дебитом семнадцать кубометров в сутки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

- Результаты испытания скважины после окончания бурения свидетельствуют о наличии углеводородов в залежи, - отметил генеральный директор ООО "Газпром добыча Краснодар" Андрей Захаров. - Мы уверенно можем говорить об открытии нового месторождения нефти на Кубани - Западно-Варавенского. Подсчитанные запасы рассмотрены и утверждены на заседании Государственной комиссии по запасам Федерального агентства по недропользованию. Геологические запасы нефти составили 439 тысяч тонн, растворенного газа - 86 миллионов кубометров.

На Прибрежно-Новотитаровском лицензионном участке расположены Песчаное, Восточно-Прибрежное, Прибрежное и другие месторождения. Вместе они образуют Прибрежную группу месторождений, общая ресурсная база которой составляет более 27 миллионов тонн условного топлива. Нефтепромышленники продолжат разведку данного участка.

По словам гендиректора, развитие ресурсной базы в регионе имеет свои особенности. Это зрелый с точки зрения регион, где мало надежд на крупные открытия. При этом новые месторождения позволяют поддерживать стабильную добычу черного золота.

- В последний раз мы заявляли об открытии нового месторождения - Песчаного - в 2003 году. Сегодняшний результат - действительно значимое событие, как для компании, так и для региона, - заключил Захаров.

Кстати

К реализации проекта по поиску запасов углеводородного сырья на Западно-Варавенской площади в Славянском районе газовики приступили в 2015 году. За это время была подготовлена и согласована необходимая проектно-сметная документация, определен объем геологоразведочных работ. Фактическая глубина скважины №1 составила более 2860 метров.