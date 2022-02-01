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01.02.2022 15:44
Рубрика: Экономика

В Крыму апартаменты за год подорожали на 40-100 процентов

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь )
Российская газета - Экономика Крыма № 21(8669)
Апартаменты в курортных городах Крыма заметно подорожали. И дело не в возросшем спросе.

- В 2021 году мы наблюдали рост стоимости квадратного метра апартаментов более чем в два раза. На это в первую очередь повлиял кратный рост цен на строительные материалы, технику и комплектующие, - отмечает руководитель департамента управления брендом и коммуникациями группы компаний "Монолит" Дарья Осадчая.

В Крыму аренда промпомещений за год подорожала на 25 процентов

- За 2021 год выросла стоимость любой новой недвижимости, и апартаментов, и квартир. Рост составил около 40 процентов, связано это с ростом себестоимости строительства, - добавляет генеральный директор ООО "СЗ "Прибрежное" Павел Аношенко.

Стоимость апартаментов в Крыму зависит от места расположения и площади помещений. Цены на однокомнатные апартаменты колеблются в диапазоне от четырех до девяти миллионов рублей. Их активно строят на западном побережье - в Сакском, Черноморском районах и в Евпатории - а также на ЮБК.

Среди покупателей апартаментов у моря как крымчане, так и жители материковой части РФ, проживающие в районах с неблагоприятными климатическими условиями. Их приобретают в основном для отдыха. К тому же недвижимость на полуострове становится хорошей инвестицией благодаря реализации федерально-целевой программы развития Крыма: строительству социальных объектов, дорог, сетевой инфраструктуры.

- Спрос на курортную недвижимость у моря вырос. Связано это, в первую очередь, с ограничениями, вошедшими в нашу жизнь с пандемией. Люди могут гарантированно планировать отдых и оздоровление своей семьи только в своей же стране и в собственном жилье. Также много работы переместилось в онлайн, это позволяет жить в хороших климатических условиях независимо от того, где физически находится офис работодателя, - отмечает Павел Аношенко. - На стоимость апартаментов в будущем повлияет темп инфляции (себестоимость) и ситуация с открытием границ других государств.

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