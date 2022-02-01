В Крыму начала действовать система "112"

Новости

Во Владивостоке в частной школе произошел крупный пожар 13:44
Сухоруков рассказал, как уговаривал Балабанова снять "Брата 3" 13:41
Названы дата и место похорон Виктора Мережко 13:28
Песков подтвердил планы Путина и Макрона встретиться лично 13:17
В испанской Валенсии три полевых госпиталя полтора года простояли без дела 13:15
Песков не подтвердил планов телефонного разговора Путина и Джонсона 1 февраля 13:10
Песков: Россия пока не передавала США свою реакцию на ответ по гарантиям безопасности 13:06
Песков: В Кремле обратят внимание на рост цен на ПЦР-тесты и лекарства 13:06
В Москве таксист оплевал пассажирку из-за плохого запаха 13:04
В Москве похоронили Леонида Куравлева 13:04
Обязательная вакцинация в Австрии стартует 8 февраля 13:04
ВМФ на учениях отрабатывает защиту национальных интересов РФ в Мировом океане 13:03
Украина приступила к реверсу газа из Венгрии 13:01
МЧС опровергло фейк об эвакуации жителей Ханты-Мансийска 12:55
Глава "Молдовагаза" сообщил о снижении закупочной цены у "Газпрома" 12:53
Численность амурских тигров выросла до 600 особей 12:38
Россия перебросила войска на 10 тысяч километров на учениях с Беларусью 12:32
В Ленинградской области для школьников ввели внеплановые каникулы 12:23
Умер соратник Брюса Ли и Чака Норриса, актер Роберт Уолл 12:22
Депутат предложил ввести штрафы за отсутствие геномной регистрации у мигрантов 12:10
Территории возле семи станций МЦД-4 благоустроят в Москве в 2022 году 12:05
Вышел первый трейлер фильма "Воланд" по "Мастеру и Маргарите" 12:02
Посол РФ в Болгарии: Для России неприемлема сама мысль о войне с Украиной 12:01
Сенаторы предложат ввести госзадание в семеноводстве 11:58
Aerosmith отменили европейский тур с концертом в России 11:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
01.02.2022 13:44
Рубрика: Власть

В Крыму начала действовать система "112"

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
В Симферополе на улице Воровского открылся новый Центр обработки вызовов (ЦОВ), подключенный к системе "112". Она предназначена для вызова экстренных оперативных служб по единому номеру и организована по принципу "одного окна". На звонок отвечает оператор, готовый с помощью специального программного обеспечения отправить на место ЧП пожарных, медиков, полицейских, аварийную газовую службу.
Каждую смену в диспетчерской службы "112" трудятся 23 специалиста. Фото: Сергей Винник/РГ Каждую смену в диспетчерской службы "112" трудятся 23 специалиста. Фото: Сергей Винник/РГ
Каждую смену в диспетчерской службы "112" трудятся 23 специалиста. Фото: Сергей Винник/РГ

Понадобилось пять лет кропотливого совместного труда специалистов экстренных служб, чтобы система "112" полноценно заработала в Крыму. Ее создание началось еще в 2017 году, и уже через год система включилась в тестовом режиме - сначала в Симферополе, а затем и во всех муниципалитетах.

МЧС предупредило об угрозе схода лавин в горах Крыма

Сегодня номер "112" знают уже многие крымчане. Его можно набрать со стационарного и мобильного телефона, даже если на нет денег, или утрачена SIM-карта. Когда счет идет на минуты и секунды, четко организовать работу всех служб помогут специалисты колл-центра "112".

- В штате есть подготовленные психологи, которые в зависимости от ситуации будут общаться с обратившимся в службу человеком, - рассказал заместитель начальника МЧС по РК Алексей Фридман. - В том числе они могут подсказать первые действия, необходимые в каждой конкретной ситуации.

В зависимости от имеющегося опыта, обучение оператора "112" занимает от двух недель до месяца. Основное требование к кандидатам - психологическая устойчивость и умение не поддаваться панике, которая часто овладевает звонящими. Каждую смену в диспетчерской "112" трудятся не менее 23 операторов, но при необходимости их может быть и больше. В штате сегодня 101 специалист. В среднем один оператор обрабатывает за смену около 300 звонков, но иногда обращения идут валом. Достаточно вспомнить стихийные бедствия в Керчи и Ялте минувшим летом.

- В время наводнения в Керчи за одну смену наши специалисты обработали 6000 звонков, что даже больше, чем предусмотрено системой, - рассказал начальник ГКУ "Безопасный регион" Юрий Столярчук.

Прошлый год стал тестом на устойчивость всей службы, и она его выдержала. Хотя иногда приходилось работать на предел возможностей.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
На крымской трассе "Таврида" столкнулись 10 автомобилей

- Были ситуации, когда мы вызывали на работу отдыхающую смену. К счастью, такая необходимость возникает не часто, - говорит Алексей Фридман. - В начале декабря 2021 года во время ураганного ветра был поставлен рекорд, когда один из операторов обработал за смену около 500 обращений.

Каналы связи службы "112" надежно защищены от взлома. Как только на пульт колл-центра поступает звонок, специалист уже видит, где находится человек. И если телефон звонящего зарегистрирован официально, оператор знает, кто обратился за помощью. Естественно, что в курортный сезон вызовов поступает больше, и сотрудникам службы "112" надо быть готовыми еще и к обращениям иностранцев. Большинство специалистов центра владеют разговорным английским языком, но могут принять и более сложный вызов.

- Бывало, что к нам обращались на турецком языке, - вспоминает Фридман. - В таких случаях в разговор включается наш штатный переводчик, и людям приходит помощь.

Справка "РГ"

В 2021 году на номера службы поступило 959 227 вызовов. Из них на номер "101" - 11766 звонков, "102" - 68677, "103" - 134811, "104" - 4805, "Антитеррор" - 59. Увы, специалисты констатируют, что зачастую граждане обращаются в службу "112" по незнанию. Так, в прошлом году большая часть звонков была связана с проблемами ЖКХ: где-то потекли трубы, ветер нарушил линию электропередачи и так далее. Такие звонки специалисты колл-центра переключают на единую диспетчерскую службу. Гораздо хуже, когда злоумышленники намеренно передают ложную информацию. Так уже было в январе, когда Крым накрыла волна ложных сообщений о минировании детсадов и школ. Лжеминеров сейчас ищут правоохранительные органы.

В регионах Власть Безопасность Правоохранительная система Филиалы РГ Крым Правительство МЧС ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Песков: В Кремле обратят внимание на рост цен на ПЦР-тесты и лекарства
Материнский капитал и социальные пособия в России выросли на 8,4%
В РФ изменились параметры оценки нуждаемости семьи в детских выплатах
Россия перебросила войска на 10 тысяч километров на учениях с Беларусью
В Ленинградской области для школьников ввели внеплановые каникулы
Медведев: Украина превратилась в игрушку в руках США и НАТО
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году