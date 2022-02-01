В Крыму упрекнули Киев в потере суверенитета

Украинские власти утратили самостоятельность при принятии решений. Об этом в комментарии RT заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя высказывание секретаря Совета нацбезопасности Украины Алексея Данилова о невыполнимости Минских договоренностей

По мнению Данилова, точное исполнение Минских соглашений может привести к разрушению Украины как государства.

- Но нельзя разрушить государство, управляемое извне, а значит, уже лишенное суверенитета, - убеждена Ковитиди.

Утрата самостоятельности Киева в принятии решений, по мнению сенатора, ярко подтверждает, что все переговоры о судьбе Украины ведутся Вашингтоном.

Другой член Совфеда от Крыма Сергей Цеков назвал заявление Данилова "абсолютно провокационным".