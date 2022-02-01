В Новороссийске таксист, высадивший школьницу на мороз, стал волонтером

Неожиданное продолжение получила история с таксистом в Новороссийске, высадившим 15-летнюю школьницу на мороз. Чтобы загладить свою вину, водитель стал волонтером и бесплатно возит медработников по вызовам.

Инцидент произошел в районе перевала Волчьи ворота. Сотрудники ДПС помогли оказавшейся на трассе девочке добраться домой в поселок Верхнебаканский. Она была на дне рождения родственника в Новороссийске, и вечером родители вызвали ей такси. По пути машина встала в затор. Водитель простоял 30 минут, а затем заявил, что дальше не поедет. "Водитель осознал свою вину и жалеет о случившемся, - рассказали "РГ" в ОГИБДД УМВД России по городу Новороссийску. - По его словам ситуация складывалась иначе: когда из-за пробки стоимость проезда увеличилась, он предупредил об этом пассажирку. Девочка ответила, что денег у нее не хватит, потому решила закрыть заказ. В ответ он предложил ей вернуться в город и переночевать у знакомых, но та сделала звонок и сказала, что хочет выйти. О том, что она несовершеннолетняя он не знал". В общем, одними извинениями дело не ограничилось. Теперь таксист возит медработников одной из поликлиник по вызовам к пациентам.