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01.02.2022 19:37
Рубрика: Общество

В Саках Детскую музыкальную школу отремонтировали за 53 млн рублей

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
При ремонте на фасаде установили утеплительные плиты и отделочные панели. Фото: Пресс-служба министерства культуры РК При ремонте на фасаде установили утеплительные плиты и отделочные панели. Фото: Пресс-служба министерства культуры РК
При ремонте на фасаде установили утеплительные плиты и отделочные панели. Фото: Пресс-служба министерства культуры РК

В городе Саки завершен капитальный ремонт Детской музыкальной школы имени Юрия Богатикова. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры РК.

Фото: Пресс-служба МДЦ "Артек"
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В рамках федеральной целевой программы в 2019 году в учреждении провели капитальный ремонт актового зала и системы отопления за 5,5 миллиона рублей. Также в рамках национального проекта "Культура" на капремонт фасадов здания, помещений и сети внутреннего электроснабжения в 2021 году выделили 41,3 миллиона рублей. Еще 6,6 миллиона рублей из бюджета республики потратили на капремонт кровли и помещений. В работе подрядчики использовали современные материалы, в том числе звукоизоляционные шумопоглощающие панели для стен, потолка, звукоизоляционные двери.

- Звукопоглощение позволит юным музыкантам не отклекаться на посторонние звуки, эхо и реверс, - пояснили в Минкультуры.

Кроме того, исполняя поручения президента РФ в 2019-2021 годах, школа получила новые музыкальные инструменты.

По словам министра культуры республики Татьяны Манежиной, преподаватели учреждения и их юные воспитанники ежегодно представляют вниманию сакчан и гостей города более ста концертов и других культурных программ, призванных поддерживать творчество и развивать исполнительское мастерство.

- В том числе международный конкурс-фестиваль русской музыки и пения для преподавателей "Бархатный сезон", республиканский конкурс славянской музыки и пения для учащихся "Сакская муза", конкурс республиканского проекта "Юный виртуоз", отборочные туры республиканской теоретической олимпиады и международного конкурса имени Петра Чайковского, - напомнила министр и добавила, что высокий уровень подготовки учащихся школы подтверждают награды с престижных международных, всероссийских и республиканских конкурсов и фестивалей.

Фото: Алексей Вакуленко/РГ
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Глава администрации города Саки Александр Овдиенко уверен, что обновленная школа станет культурным центром города-курорта.

- Наши дети и педагоги по праву достойны самых лучших условий, - подчеркнул он и поблагодарил за оказанную поддержку власти Крыма, коллег и руководство школы.

Детская музыкальная школа имени Юрия Богатикова функционирует в городе с 1956 года. В нынешнем здании оно располагается с 1985-го. В школе обучают академическому, народному и эстрадному пению, а также игре на фортепиано, гитаре, баяне, аккордеоне, скрипке, саксофоне, флейте, кларнете, ударных инструментах, домре и балалайке. Постоянно работают хоровые коллективы, ансамбль баянистов и аккордеонистов, вокальные, вокально-инструментальные, инструментальные, в том числе скрипичных, духовых и ударных инструментов, и эстрадные ансамбли.

Фото: Пресс-служба министерства культуры Республики Крым
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