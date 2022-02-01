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01.02.2022 22:42
Рубрика: Происшествия

В Сочи девочке отрезало палец во время катания на детской карусели

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Следственным отделом по Центральному району Сочи СКР по Кубани во вторник начата доследственная проверка по факту получения травмы пальца правой руки девочкой на одной из детских площадок в городе-курорте.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, в опубликованной в СМИ информации говорится, что сегодня во время нахождения на детской площадке, расположенной по сочинской улице Полтавской в микрорайоне Мамайка, ребенок получил травму пальца правой руки. Отмечается, что травмирование девочки произошло в результате катания на детской карусели.

Как выяснилось, во время катания на карусели четырехлетней девочке зажало и отрезало палец на руке. Отец ребенка сразу доставил ее в ближайшую клинику.

- В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - говорится в информации, опубликованной на сайте СУ СКР по Краснодарскому краю.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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