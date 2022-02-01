В Волгоградской области осудили организатора финансовой пирамиды

Волжский городской суд признал 52-летнюю гражданку виновной в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Обвиняемая работала в банке. С декабря 2011 по декабрь 2014 года она предлагала своим знакомым и коллегам получить существенную прибыль, вложив деньги в ценные бумаги на фондовом рынке.

Используя свои профессиональные навыки в сфере биржевых операций, женщина убеждала волжан в отсутствии рисков и гарантировала выплату высоких процентов. Однако фактически привлечение средств осуществлялось по схеме финансовой пирамиды. Для создания видимости платежеспособности обвиняемая частично платила проценты первым клиентам, которые рассказывали своим знакомым, как удачно вложили сбережения. Так обеспечивался приток новых клиентов.

Таким способом женщине удалось получить от 21 потерпевшего около 24 миллионов рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению.

Вину подсудимая не признала. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Волжанку взяли под стражу в зале заседания.