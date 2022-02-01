Зачем в Китае на Новый год зажигают алые фонари и запускают фейерверки

Сегодня наступил Китайский Новый год - один из главных праздников в странах Восточной Азии.

1 февраля - в этом году начало Нового Года по китайскому (лунно-солнечному) календарю. Именно он используется во многих странах Восточной Азии для летоисчисления.

Одни называют праздник Лунный Новый год, другие - Восточный Новый год, или Китайский. Все варианты правильные. А вот дата всегда меняется. Она зависит от фаз Луны в промежутке от 21 января до 21 февраля.

Преподаватель кафедры теории культуры, этики и эстетики Южного федерального университета Мария Митрохина рассказала, что в Китае Новый год считается праздником весны. Поскольку ассоциируется с возрождением и обновлением природы. Есть и мифическая трактовка праздника: в это время китайцы должны были скрываться от демона Ньянь (в переводе "год"), норовившего съесть все, что попадется ему на пути. Чтобы трагедии не случилось, необходимо было задобрить чудище, оставив перед входом в дом обильные кушанья. По преданию, так и делали до тех пор, пока не узнали, что Ньянь боится красного цвета. И тогда злого духа стали отпугивать зажиганием алых лампад, красными фонариками и фейерверками.

О том, как Восточный Новый год встречают сегодня в странах Азии, рассказали иностранные студенты Южного федерального университета (ЮФУ).

Хао Чжан, студент Института истории и международных отношений ЮФУ из Китая:

- В Китае мы традиционно отмечаем китайский Новый год со всеми родственниками, родителями, бабушками и дедушками. В канун Нового года вместе лепим пельмени, которые символизируют переход старого года в новый. Запускаем фейерверки.

Кан Минхёк, студент Международного института междисциплинарного образования и иберо-американских исследований ЮФУ из Кореи:

- Новый год в Корее называется "Соллаль". Он отмечается три дня: предновогодний день, собственно Новый год и день после. Особая традиция - встретить новый рассвет, за которым корейцы часто направляются к морю. Обязательным является посещение родственников, возвращение домой, к "корням", что выражается также в облачении в национальный костюм - ханбок.

Вся наша семья собирается вместе и ест специальный традиционный корейский суп с рисовыми лепешками под названием "ттоккук". У нас есть церемония под названием "себэ". Молодые поколения должны кланяться своим старшим.

Нгуен Ван Кием, студент Международного института междисциплинарного образования и иберо-американских исследований ЮФУ из Вьетнама:

- Во Вьетнаме Лунный Новый год называется "Тет нгуен дан", что переводится как "праздник первого утра". Подготовка к Лунному Новому году у нас обычно начинается за неделю до самого праздника.

В эти принято готовить много традиционных вкусных блюд. Например, "Бань чунг" - пирог из клейкого риса с начинкой из свинины и стручковой фасоли. А еще - варить варенье из разных фруктов. Люди ходят к родственникам, передают им наилучшие пожелания.

Дети получают новогодние деньги в красных конвертах, потому что красный символизирует удачу. Все встречаются с друзьями, ходят к учителям и поздравляют их. Улицы и дома украшаются цветами и фруктами, приготавливаются завернутые в банановые листья вареные рисовые пироги, а по городам шествует веселый и шумный карнавал.