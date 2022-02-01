Зачем в Китае на Новый год зажигают алые фонари и запускают фейерверки

Новости

Шойгу: Почти треть олимпийской команды России - это спортсмены ЦСКА 17:17
В Роструде напомнили о дополнительном выходном дне в феврале 17:15
В армии за год провели более 800 тысяч обследований на наркотики 17:10
В Казахстане заморозили зарплаты чиновникам и депутатам 17:09
Шойгу: Войска получили более 600 единиц новой измерительной техники 17:07
Голикова: Сроки обучения в колледжах сократятся 17:04
В ДНР обезвредили взрывное устройство в здании районной администрации 17:01
Президент РКС Сергей Степашин: Желаю Литинституту поддержки государства 17:00
Датские ученые подтвердили более высокую заразность "скрытого омикрона" 16:59
Польша и Украина могут построить совместный газопровод 16:55
"Алиса" начала запись альбома, который выпустит с помощью краудфандинга 16:54
Голикова: В России будут подготовлены четыре платформы для быстрого создания вакцин 16:35
Голикова: Охват граждан медицинской реабилитацией будет удвоен 16:29
Голикова: К программе "Пушкинская карта" присоединились 300 кинотеатров 16:27
Голикова рассказала о новых сервисах личного кабинета "Мое здоровье" 16:16
Голикова: 80% россиян к 2024 году смогут делать тест на инфекцию за сутки 15:57
Экспорт "Газпрома" в Европу снизился в январе на 41 процент 15:56
Бирюков: Городские службы работают в усиленном режиме из-за снегопада 15:46
Путин рассказал премьеру Италии о ключевых подходах РФ к вопросам безопасности 15:43
США перебросили в Европу редкий самолет WC-135 Constant Phoenix 15:32
Стала известна зарплата новичка "Зенита" Юри Алберто 15:23
Путин проведет 2 февраля церемонию вручения высших госнаград 15:22
Полиция Гамбурга проводит спецоперацию в школе 15:19
Рост украинского транзита опустил цены на газ в ЕС ниже 900 долларов 15:19
100 тысяч лифтов в России потребуют замены к 2025 году 15:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
01.02.2022 16:07
Рубрика: Общество

Зачем в Китае на Новый год зажигают алые фонари и запускают фейерверки

Текст: Лариса Ионова
Сегодня наступил Китайский Новый год - один из главных праздников в странах Восточной Азии.
Фото: Пресс-центр ЮФУ Фото: Пресс-центр ЮФУ
Фото: Пресс-центр ЮФУ

1 февраля - в этом году начало Нового Года по китайскому (лунно-солнечному) календарю. Именно он используется во многих странах Восточной Азии для летоисчисления.
Как встречали Новый год в СССР. История советской моды в фото без цензуры

Одни называют праздник Лунный Новый год, другие - Восточный Новый год, или Китайский. Все варианты правильные. А вот дата всегда меняется. Она зависит от фаз Луны в промежутке от 21 января до 21 февраля.

Преподаватель кафедры теории культуры, этики и эстетики Южного федерального университета Мария Митрохина рассказала, что в Китае Новый год считается праздником весны. Поскольку ассоциируется с возрождением и обновлением природы. Есть и мифическая трактовка праздника: в это время китайцы должны были скрываться от демона Ньянь (в переводе "год"), норовившего съесть все, что попадется ему на пути. Чтобы трагедии не случилось, необходимо было задобрить чудище, оставив перед входом в дом обильные кушанья. По преданию, так и делали до тех пор, пока не узнали, что Ньянь боится красного цвета. И тогда злого духа стали отпугивать зажиганием алых лампад, красными фонариками и фейерверками.

О том, как Восточный Новый год встречают сегодня в странах Азии, рассказали иностранные студенты Южного федерального университета (ЮФУ).

Хао Чжан, студент Института истории и международных отношений ЮФУ из Китая:

- В Китае мы традиционно отмечаем китайский Новый год со всеми родственниками, родителями, бабушками и дедушками. В канун Нового года вместе лепим пельмени, которые символизируют переход старого года в новый. Запускаем фейерверки.

Кан Минхёк, студент Международного института междисциплинарного образования и иберо-американских исследований ЮФУ из Кореи:

- Новый год в Корее называется "Соллаль". Он отмечается три дня: предновогодний день, собственно Новый год и день после. Особая традиция - встретить новый рассвет, за которым корейцы часто направляются к морю. Обязательным является посещение родственников, возвращение домой, к "корням", что выражается также в облачении в национальный костюм - ханбок.

Вся наша семья собирается вместе и ест специальный традиционный корейский суп с рисовыми лепешками под названием "ттоккук". У нас есть церемония под названием "себэ". Молодые поколения должны кланяться своим старшим.

Нгуен Ван Кием, студент Международного института междисциплинарного образования и иберо-американских исследований ЮФУ из Вьетнама:

- Во Вьетнаме Лунный Новый год называется "Тет нгуен дан", что переводится как "праздник первого утра". Подготовка к Лунному Новому году у нас обычно начинается за неделю до самого праздника.

В эти принято готовить много традиционных вкусных блюд. Например, "Бань чунг" - пирог из клейкого риса с начинкой из свинины и стручковой фасоли. А еще - варить варенье из разных фруктов. Люди ходят к родственникам, передают им наилучшие пожелания.

Дети получают новогодние деньги в красных конвертах, потому что красный символизирует удачу. Все встречаются с друзьями, ходят к учителям и поздравляют их. Улицы и дома украшаются цветами и фруктами, приготавливаются завернутые в банановые листья вареные рисовые пироги, а по городам шествует веселый и шумный карнавал.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Общество История Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Новый год Отдых и туризм в России

Главное сегодня

Путин рассказал премьеру Италии о ключевых подходах РФ к вопросам безопасности
Песков: В Кремле обратят внимание на рост цен на ПЦР-тесты и лекарства
Материнский капитал и социальные пособия в России выросли на 8,4%
Голикова рассказала о новых сервисах личного кабинета "Мое здоровье"
В украинской армии создадут 20 новых бригад
Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым