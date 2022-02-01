Из-за аварии на ЛЭП районы Тюмени остались без электричества

В конце рабочего дня 1 февраля многие районы Тюмени, преимущественно на левом берегу Туры и на окраине города в сторону Тобольска, оказались обесточены.

Горожане тут же активно принялись делиться информацией о "темном вечере" в соцсетях. Жители заречной части Тюмени жаловались на отсутствие света в домах и офисах и на потухшие светофоры. Тюменцы из центра добавляли, что и у них лампочки мигали.

По сообщению пресс-службы ОА "Россети-Тюмень", предварительной причиной может являться аварийное отключение трех подстанций из-за обрыва провода с коротким замыканием на высоковольтной ЛЭП.

- На место аварии отправлены три оперативно-выездные бригады. В скором времени энергетики планируют ввести в работу выведенную на плановый ремонт резервную линию, - добавили в компании.

Представители администрации города успокаивают жителей: полностью восстановить электроснабжение станет возможным до 21.00 по местному времени. В настоящее время мэрия обеспечивает контроль за выполнением ремонтно-восстановительных работ. Между тем глава Тюмени Руслан Кухарук дал поручение управляющим компаниям провести обход домов с лифтовым оборудованием.

В областном управлении МЧС прокомментировали, что сообщений о возгораниях на системах электроснабжения в Центр управления в кризисных ситуациях не поступало, помощь спасателей на данный момент не требуется.