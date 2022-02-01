На Среднем Урале будут определять штаммы коронавируса

В феврале в Свердловской области на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Березовском заработает центр секвенирования. Если говорить проще, его сотрудники будут определять генетические варианты вирусов, ответственных за вспышку инфекционных заболеваний. В настоящее время речь идет в первую очередь о вирусе SARS-CoV-2 и о тех самых "альфе", "дельте" и "омикроне". Сейчас пробы для молекулярного исследования отправляют в Тюмень и Новосибирск. Тем временем уральские специалисты учатся работать на секвенаторе и изучают алгоритмы дифференциации вариантов коронавируса.

Работа предстоит напряженная: по рекомендации Роспотребнадзора генетическому контролю подлежат пробы заболевших свердловчан, прибывших из-за рубежа и контактировавших с ними, тяжелых пациентов и заболевших повторно. Проверят и тех, кто заболел после прививки и у кого проявились необычные симптомы. Таким образом, примерно десять процентов проб каждый день проходят генетическую проверку. Коммерческие центры отправляют образцы на секвенирование по критериям, определенным Роспотребнадзором, наравне с государственными лабораториями.

- Секвенирование позволяет не только определить "дельту", "омикрон" или другой уже известный штамм, но и выявить новые мутации, что необходимо для эпидемиологических исследований и отслеживания распространения вируса, - рассказала заведующая лабораторным отделением медицинского центра профессор Екатерина Ворошилина.

Информация о том, какой именно штамм подхватил больной, не влияет на протокол лечения. Имеет значение положительная или отрицательная проба на коронавирус - ПЦР-тест, который в последнее время стал, возможно, во всем мире самым популярным анализом. Иногда уральцам удается сделать его бесплатно, по полису ОМС.

- В соответствии с санитарными правилами у нас обследуются все лица с клиническими симптомами ОРВИ, те, у кого подтвержден диагноз пневмония, прибывшие из-за рубежа с клиникой ОРВИ, контактные лица с такими же проявлениями. Если человек просто контактировал с заболевшим, например по месту работы, но симптомов ОРВИ у него нет, по полису ОМС мазок у него не возьмут, - объясняет Алена Севостьянова, главный эпидемиолог центральной больницы № 2 в Екатеринбурге.

Есть у тебя насморк, кашель, температура - имеешь право на бесплатный ПЦР. Главное - взять направление у врача. Правда, на этом этапе система часто дает сбой.

- Я три дня дозванивалась в поликлинику: или трубку не брали, или все время было занято. Получилось, что самый тяжелый период пролежала без помощи. Потом дочь заказала платный ПЦР на дом и с положительным результатом я сама пошла в поликлинику. Там таких, как я, было много, - рассказала наша читательница пенсионерка Нина Васильевна.

Ей, как и другим заболевшим, неважно, отправили ли ее пробу на секвенирование. Главное - вовремя назначить лечение.

Волонтер слушает

В связи с появлением нового штамма коронавируса к работе кол-центров ямальских больниц привлекут 200 добровольцев. Подразделения открываются в основном за пределами медучреждений. В последние дни нагрузка на амбулаторную службу выросла более чем в 10 раз.

В большинстве муниципалитетов волонтеры уже начали принимать звонки. Трудятся посменно, поэтому часть операторов находится в резерве. Из-за "омикрона" северяне стали чаще звонить по бесплатному номеру 122. К примеру, больше тысячи обращений поступило от жителей Салехарда, Нового Уренгоя и Лабытнанги.

Кстати, добровольцы консультируют не только по поводу симптомов COVID-19. Допустим, в Ноябрьске объясняли, что делать, если у старшеклассников объявили карантин. Напомним, 1-8-е классы, а также студентов колледжей и техникумов, за исключением последних курсов, на Ямале отправили на домашнее обучение до 6 февраля. Кроме того, в Ноябрьске волонтеры за день развезли 60 пакетов с лекарствами и предметами первой необходимости тем, кто находится в самоизоляции или имеет хронические заболевания.

- Работали без передышки. Сейчас врачи заняты пациентами, а мы подключаемся к решению вопросов, не требующих медицинской подготовки, - говорит Милана Зандукаева, координатор добровольцев-медиков.