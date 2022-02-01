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01.02.2022 15:01
Рубрика: Происшествия

На Урале сотрудницу оборонного предприятия заподозрили во взятке

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальницы структурного подразделения одного из оборонных предприятий. Ее подозревают в получении взяток за действия в пользу коммерческой организации, сообщили в следственном управлении СК по региону.

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Как пояснили в ведомстве, в 2017-2019 годах подозреваемая получила более 170 тысяч рублей от директора коммерческой фирмы. Деньги женщине передавались за заключение договоров на поставки продукции, необходимой для действующего производства.

По информации "РГ" из источников, близких к следствию, речь идет об одном из структурных подразделений Государственного ракетного центра имени Макеева в городе Миассе. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и аресте подозреваемой.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Борьба с коррупцией

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