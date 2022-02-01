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01.02.2022 09:28
Рубрика: Происшествия

На Урале пьяный водитель катал детей на снегокате, прицепленном к машине

Текст: Татьяна Воробьева

В Нижнем Тагиле правоохранители задержали пьяного водителя, который прицепил к своему Hyundai снегокат и возил таким образом детей. "Семьей займутся сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних", - передает пресс-служба управления ГИБДД Свердловской области.

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Нарушителя в частном секторе в субботу заметил патруль. Экипаж ДПС остановил машину, оказалось, что за рулем 35-летний отец, и он уверен, что такое развлечение для них безопасно.

Автоинспекторы заподозрили, что мужчина был нетрезв и оказались правы: освидетельствование показало наличие 0,635 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Теперь мужчине грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Также он привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров и будет наказан за неисполнение родительских обязанностей.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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