На Урале пьяный водитель катал детей на снегокате, прицепленном к машине

В Нижнем Тагиле правоохранители задержали пьяного водителя, который прицепил к своему Hyundai снегокат и возил таким образом детей. "Семьей займутся сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних", - передает пресс-служба управления ГИБДД Свердловской области.

Нарушителя в частном секторе в субботу заметил патруль. Экипаж ДПС остановил машину, оказалось, что за рулем 35-летний отец, и он уверен, что такое развлечение для них безопасно.

Автоинспекторы заподозрили, что мужчина был нетрезв и оказались правы: освидетельствование показало наличие 0,635 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Теперь мужчине грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Также он привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров и будет наказан за неисполнение родительских обязанностей.