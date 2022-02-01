Ученые изобрели сорбент, очищающий водоемы от тяжелых металлов

Сырьем для нового сорбента стали экологически чистые природные материалы. Изучив физико-химические свойства их компонентов, ученые установили оптимальный химический состав, прочностные характеристики и количество активных наноцентров, способных обменивать катионы и анионы кристаллической решетки на растворенные в воде или содержащиеся в грунте тяжелые металлы. Построив теоретическую модель, ученые синтезировали опытные образцы материалов-блокаторов.

- Принципиальное их отличие в эффекте саморегуляции и декарбонизации, - поясняет кандидат технических наук, доцент кафедры "Материаловедение и физико-химия материалов" Татьяна Лонзингер. - После поглощения ионов загрязнителей начинается процесс образования защитного поверхностного слоя с участием углекислого газа. На нем могут вновь развиваться простейшие формы растительности.

Результаты эксперимента впечатляют: степень удаления катионов церия (имитаторов радионуклидов) из высококонцентрированного раствора достигает 100 процентов через восемь суток контакта с материалом-блокатором. Медь удаляется полностью, никель - на 90,3 процента, цинк - на 96.31 процента. Железо удаляется всего за четыре дня.

В пробах, взятых из реальных промышленных стоков, концентрацию никеля за неделю удалось снизить в 7,5 раза, мышьяка - в 62 раза, кадмия - в 30, меди - в 125, железа - в 247, марганца - в 590, а цинка - в 674 раза.

Кроме того блокатор приводит к прекращению перехода тяжелых металлов из грунта в воду. Через две недели вода практически полностью очищается. А через три месяца на мертвом грунте появляются простейшие жизненные формы, начинается процесс восстановления природной среды, - отметила Лонзингер.

Теперь результаты исследований предстоит проверить на практике. Загрязнение водоемов тяжелыми металлами - острая проблема, существующая во всех промышленных регионах, к которым относится и Челябинская область. В этом году новые технологии очистки будут впервые опробованы на предприятиях УГМК, отметили в вузе.