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01.02.2022 16:04
Рубрика: Культура

В Екатеринбурге картины художников разместили на билбордах

Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 23(8671)
Многие горожане - из тех, кто даже сейчас рискует смотреть не только себе под ноги, но и вверх, туда, где небо и диджитал-экраны, - заметили, что на этих самых экранах помимо рекламы стали появляться картины современных уральских художников. Вот так запросто, по дороге домой или на работу встречаешься глазами с настоящим искусством - в городе стартовал проект "Музей под открытым небом" (Art on Billboard Museum). Его организаторы - работающие в городе фирмы-операторы наружной рекламы и Музей истории Екатеринбурга. На первом этапе, который только что начался и продлится до конца февраля, на 117 билбордах демонстрируются работы признанных мастеров: Алены Азерной, Сергея Лаушкина, Киры Масумовой, Анны Метелёвой, Виктора Реутова и других.
Екатеринбуржцам предложили проголосовать за понравившиеся картины. Фото: Татьяна Андреева/РГ Екатеринбуржцам предложили проголосовать за понравившиеся картины. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Екатеринбуржцам предложили проголосовать за понравившиеся картины. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Параллельно с этим жюри приглашает молодых художников, желающих заявить о себе, отправлять свои работы на сайт проекта. Из них выберут 30 лучших и в первый день весны также разместят на экранах. В это же время пройдет онлайн-голосование и прохожие, они же зрители, назовут понравившиеся картины, чьи авторы получат денежные призы. Своего победителя назовет и жюри. По результатам голосования и после отбора экспертов в Музее истории Екатеринбурга откроется офлайн-выставка картин художников-участников акции, что важно, уже без деления на мэтров и новичков.

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- Мы заинтересованы в распространении знаний о современном искусстве и ищем новые способы взаимодействия с горожанами. Выставка, в которой роль традиционных музейных стен будут выполнять цифровые экраны, сотрет границу между музеем и зрителем. Искусство станет ближе к людям, а люди - к искусству, - говорит куратор проекта Татьяна Валова.

Как сообщили организаторы, молодые художники от 18 до 35 лет уже могут присылать свои живописные и графические работы, так или иначе соответствующие теме выставки - "Масштаб человека". Причем, уточнила Татьяна Валова, статус студента профессионального вуза или наличие диплома желательны, но, если картина самоучки покорит жюри, ее возьмут обязательно, масштаб таланта важнее всего.

Кстати

Идея организовать выставочный зал под открытым небом при помощи мультимедийных технологий пришла к нам из Новосибирска, где она стала заметным явлением в культурной жизни. Минувшим летом в конкурсе участвовали 283 художника, а их творчество оценивало более 25 тысяч зрителей.

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