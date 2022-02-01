В Екатеринбурге задержали подозреваемого в налете на банк и магазины

Сотрудники угрозыска задержали 36-летнего жителя Березовского, который подозревается в нескольких ограблениях в Екатеринбурге.

Так, один из налетов был днем 30 декабря прошлого 2021 года на улице Ленина: неизвестный в маске и темных очках вошел в банк, расстегнул куртку и, показав рюкзак, заявил, что это бомба. Он потребовал отдать ему деньги, но, увидев, что сотрудники банка нажали тревожную кнопку, сбежал ни с чем.

Полицейские установили его личность: он уже отбывал сроки за разбой, кражу и побег из-под стражи. "У оперативников есть данные, что он причастен к еще нескольким разбоям в Екатеринбурге", - передает отделение по связям со СМИ городского управления МВД.

Так, по информации полиции, самое первое было совершено в конце ноября 2021 года: тогда злоумышленник забрал из табачной лавки на улице Уральской 14 тысяч рублей. В декабре из павильона на Малышева он вынес четыре тысячи рублей. Позже - 50 тысяч из букмекерской конторы на Крестинского.

У задержанного изъяли пневматический пистолет. Он арестован. По статье 162 УК РФ (разбой) ему грозит до 15 лет лишения свободы.