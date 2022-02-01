В Югре при выбросе газа на месторождении пострадали четыре человека

В Сургутском районе на нефтяном месторождении произошел выброс газа, за которым последовал пожар. "Пострадали четыре человека", - передает пресс-служба прокуратуры автономного округа.

По предварительным данным, инцидент случился во время спуска оборудования в скважину.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения Югры, у пострадавших ожоги первой и второй степени, они госпитализированы в Сургут в состоянии средней степени тяжести. Все получившие травмы - вахтовики, родом из Башкирии и Марий Эл.

По факту происшествия проводится проверка, в частности, того, как соблюдались на предприятии правила безопасности.