В обесточенных районах Тюмени восстановили электроснабжение

В Тюмени энергетики восстановили электроснабжение в районах, которые ранее были обесточены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Россети-Тюмень".

Причиной технологического нарушения стал обрыв провода на высоковольтной ЛЭП.

Напомним, вечером многие районы города, в основном на левом берегу Туры и на окраине города в сторону Тобольска, остались без электроэнергии.

- В восстановительных работах приняли участие пять бригад компании в составе двадцати человек и пяти единиц техники, - отметили в пресс-службе.