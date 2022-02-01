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01.02.2022 14:33
Рубрика: Общество

В Свердловской области разрешили отстрел волков

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 23(8671)
Охотникам Свердловской области в этом году разрешено отстреливать 100 процентов численности волков в лесах, не относящихся к заповедникам. Решение принял региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира.

Зоозащитники назвали документ жестоким: по их мнению, это приведет к истреблению серых хищников как вида на территории региона. Общественник Кирилл Потапов - его называют борцом за права волков - выступил с видеообращением к властям и призвал не заниматься уничтожением серых и не нарушать сложившийся в природе баланс.

Фото: iStock
В поселке под Петербургом волк вышел к домам и унес кота

Правда, спорное, как считают некоторые, решение связано с тем, что баланса нет: на Среднем Урале резко возросла численность волков - с 793 до 907 особей за год. Хищники все чаще отправляются в населенные пункты в поисках еды, загрызают собак и домашних животных. А вот система поощрения за отстрел опасного зверя не менялась годами. Как признаются специалисты, охота на волка - очень затратное занятие. Не случайно в других регионах охотников активно поддерживают рублем. В Коми и Пермском крае, к примеру, в 2022-м за убитого волка будут выплачивать из бюджета по 20 тысяч рублей. На эти цели в нынешнем году регионы направили по семь миллионов рублей. На Среднем Урале "волкодавов" стимулируют не деньгами, а натурой, выдавая бесплатные лицензии на отстрел других зверей. К примеру, в Красноуфимском отделении областного союза охотников и рыболовов за одного хищника дают добро на добычу двух кабанов.

Не меньше препятствуют регулированию численности волков, по словам охотников, действующие правила. Просто так застрелить серого незаконно. Необходимо предварительно получить разрешение и уложиться в предусмотренные законом сроки: с начала зимы до 15 марта. Поэтому в охотхозяйствах считают, что стопроцентное истребление невозможно, пока не внесены корректировки в законодательство.

Тем временем

На Ямале разработали законопроект об ответственном обращении с домашними животными. Нерадивых хозяев собираются штрафовать. Так, за самовыгул питомца придется заплатить 1-2 тысячи рублей, а если он нападет на кого-то - от 4 до 5. Как рассказал руководитель окружной службы ветеринарии Евгений Попов, сейчас нормативный акт проходит процедуру согласования. Ожидается, что с его принятием число собачьих атак на прохожих снизится. В прошлом году бродяжки или безнадзорные бобики покусали около 600 человек. Причем домашние псы стали нападать в 1,5 раза чаще. Пятьдесят жителей округа получили уведомления о недопустимости нарушения норм содержания и выгула собак.

Самое неприятное, когда люди сознательно предают четвероногих: сначала забирают из приюта, а потом выбрасывают на улицу. По мнению губернатора Дмитрия Артюхова, причиной всему - безалаберность, с которой будут бороться на региональном уровне. Глава региона предлагает внести поправки в ФЗ об ответственном обращении с животными.

Почему волки все чаще выходят к жилью и нападают на людей
В регионах Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область УрФО ЯНАО

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