В Сысерти объявили бесплатный проезд для детей

Одобрительными лайками закликали в соцсетях жители уральского города Сысерть решение местной администрации ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для всех ребят вплоть до 18-летних подростков. Так местные власти решили компенсировать отсутствие школьного транспорта в городе.

Сысерть - город небольшой, живет немногим более 21 тысячи человек, но раскидистый. Окраины застроены частными домами, до школ и других социально значимых объектов добраться непросто. Например, от микрорайона Воробьевка до ближайшей школы N 1 - около пяти километров. Как раз родители воробьевской детворы и обратились с открытым письмом к мэру.

В мэрии пояснили, что законодательно школьные автобусы предусмотрены только в сельской местности. Категоричное "нет" оказалось вовсе не чиновничьей отпиской. В администрации нашли другое решение проблемы. По проекту "Муниципальный транспорт" закупили 10 новых микроавтобусов, разработали для них специальные маршруты, которые захватывают самые отдаленные улицы и все учебные заведения, изменили схему и расписание движения с учетом учебного графика школьников. Помимо комфорта получилась и неплохая экономия для семейного бюджета - почти тысяча рублей в месяц.