Жительница Екатеринбурга выиграла второй суд, отстаивая права диабетиков

Вот уже полтора месяца жительница Екатеринбурга Татьяна Горбова ждет, когда больница выполнит решение суда об обеспечении ее расходными материалами к инсулиновой помпе. Собственные запасы необходимых составляющих для бесперебойной работы аппарата, через который спасительное лекарство поступает в организм, в домашней аптечке тают на глазах. Ситуация вот-вот станет критической, а в больнице на тревожные звонки отвечают: дело это небыстрое, документы оформляются.

О том, как Татьяна через суд отстояла право бесплатно, по государственной льготной программе, получать запчасти для инсулиновой помпы и сенсора, измеряющего уровень глюкозы в крови, "РГ" писала в декабре прошлого года. На эти крохотные детальки семья Горбовых много лет ежемесячно тратила не менее 20 тысяч рублей. И выхода нет: без стерильных комплектующих (а менять их нужно очень часто: одни - ежедневно, другие - раз в три дня) умная система становится бесполезной.

Сахарный диабет у Татьяны диагностировали в 18 лет. Когда после замужества она решила родить, для контроля за организмом медики рекомендовали установить сенсор и помпу. Причем бесплатно, за счет средств фонда медстрахования. Щедрые бюджетные вложения - более 150 тысяч рублей - обернулись немалыми расходами: пациентке пришлось самостоятельно обеспечивать работу системы.

В тот момент Татьяну это не смущало: она понимала, что с помпой придет новое качество жизни. После рождения дочери комиссия рекомендовала продолжить пользоваться аппаратом, но на тех же условиях. К этому времени в помповую зависимость попали тысячи россиян, больных диабетом, и начались первые судебные процессы: от минздрава требовали включить расходные материалы в перечень льготных медицинских изделий, финансируемых по программе соцподдержки.

В конечном итоге Верховный суд РФ встал на сторону пациентов. Казалось бы, спорный вопрос должен решаться автоматически. Более того, в стандартах оказания медицинской помощи, принятых в прошлом году, прописано: полное обслуживание помп осуществляется за счет бюджета. Но, как выяснилось, в регионах к такой формулировке не были готовы и каждый диабетик, использующий прибор, до сих пор вынужден через суд добиваться выделения бесплатных расходных материалов.

В 2021-м, по нашим сведениям, только на Среднем Урале прошло пять таких процессов. Все закончились победным для страдающих диабетом вердиктом. Однако в реальности расходники получили единицы. Татьяна не тот человек, что привык сидеть сложа руки. В середине января состоялся новый процесс, где она потребовала скорейшего исполнения решения первого суда. И опять - победа: по мнению судьи, помощь необходимо оказать незамедлительно, ведь речь идет о здоровье и даже жизни человека. Для контроля исполнения решения назначили судебного пристава. Только и в этот раз в борьбе с бюрократическими проволочками Фемида пока проигрывает. Неужели жизнь в новом качестве для больных диабетом - это слишком роскошно?