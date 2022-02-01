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01.02.2022 20:18
Рубрика: Экономика

Рекордные поставки сжиженного газа в Европу не помогли серьезно сбить цены

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8670)
В январе Европа получила рекордный с 2019 года объем сжиженного природного газа (СПГ) - более 10 млрд кубометров. Биржевые цены на "голубое топливо" незамедлительно ушли с максимумов, опустившись чуть ниже 900 долларов за тысячу кубометров. Но для успешного разрешения газового кризиса в Европе этих объемов недостаточно. К тому же сам рынок биржевой торговли СПГ устроен так, что не способствует снижению мировых цен на газ.
Цены на газ в Европе остаются высокими, несмотря на относительно теплую зиму без сильных холодов. Фото: REUTERS Цены на газ в Европе остаются высокими, несмотря на относительно теплую зиму без сильных холодов. Фото: REUTERS
Цены на газ в Европе остаются высокими, несмотря на относительно теплую зиму без сильных холодов. Фото: REUTERS

В плюс для Европы играет начало поставок российского газа через Украину. Договор, заключенный по принципу "качай или плати", предусматривает прокачку по этому маршруту 40 млрд кубометров газа в год. Но на других направлениях "Газпром" пока не увеличивает активность.

Почему у Европы нет альтернатив импорту российского газа

Доля российской компании на европейском рынке в январе снизилась, но доходы от реализации газа значительно увеличились, отмечает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Европейские потребители из-за высоких цен не выбирают газ даже по действующим долгосрочным контрактам, поэтому нет никакого смысла выставлять его дополнительные объемы на продажу, в том числе через биржу. Поэтому главный источник газа для Европы сейчас - СПГ.

Основной потребитель СПГ в мире - страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), на них приходится 70% от всех поставок. Как правило, газ в АТР дороже, чем в Европе. По долгосрочным обязательствам поставляется чуть более половины от всех объемов торговли СПГ, и большая часть их связана со странами АТР. В Европу отправляется 20-25% от мирового экспорта СПГ. Меньшая часть по долгосрочным обязательствам, большая по спотовым контрактам (быстрая покупка-оплата товара на электронной биржевой площадке и его срочная доставка). В первую очередь, именно за счет спотовых контрактов в январе вырос импорт СПГ Европой. Связано это с тем, что газ здесь стал дороже, чем в странах АТР. Не случайно часть полученного европейцами СПГ была продана им не производителями сжиженного газа, а такими же его импортерами, например, китайскими компаниями. Они воспользовались конъюнктурой и реализовали свой СПГ втридорога, чтобы потом восполнить его объемы на местном рынке.

Рост поставок СПГ в Европу связан с тем, что газ здесь стал дороже, чем в Азии

Но и на этом казусы спотового рынка СПГ не заканчиваются. Объем предложения СПГ на рынке ограничен. В 2021 году по предварительным оценкам вся мировая торговля СПГ оценивается в 382 млн тонн (532 млрд кубометров). Это чуть меньше годового потребления газа одной Европой и, для сравнения, значительно меньше, чем добывается газа за год в нашей стране, в 2021 году - 762 млрд кубометров. Увеличение предложения в Европе неминуемо ведет к его уменьшению в АТР, следствием чего при стабильном спросе или его росте является рост цен на СПГ, но теперь уже в Азии. Причем из-за роста поставок в Европе биржевая цена газа падает и экспорт СПГ становится более выгоден в страны АТР. В результате цены начинают расти уже в Европе. История повторяется. Так уже было в конце прошлого года, когда цены на газ в Европе опустились на волне поставок СПГ, а потом опять выросли, когда танкеры с сжиженным газом опять пошли в АТР.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Чем дороже газ, тем больше угля нужно Европе

Рекордные поставки СПГ в Европу это не столько решение, сколько следствие ценового кризиса, считает Гривач. Из-за низких запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) и очень высоких цен в Европе этот рынок стал привлекателен для СПГ-трейдеров. Но едва ли европейские потребители испытывают радость от таких рекордов. Дальнейший всплеск спроса и цен в Азии развернет часть флотилий с сжиженным газом в направлении тихоокеанского региона. Многое, конечно, еще зависит от погодных условий. Пока зима и в Азии, и в Европе достаточно мягкая, отмечает эксперт.

Теплая зима действительно снижает напряжение на газовом рынке Европы, но газ используется здесь в первую очередь для производства электричества, поэтому вслед за теплой зимой и весной странам Европы необходимо прохладное лето, а надеяться на благоволение погоды не самый рациональный подход в экономических вопросах.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа

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