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Россия реализует научные проекты более чем с 30 странами

01.02.2022 / 20:46
Россия участвует в 115 международных научных проектах более чем с 30 странами. На их реализацию в 2021 году было направлено свыше 950 миллионов рублей, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Проекты связаны с развитием Арктики, медицины, изменениями климата, освоением космоса. Одно из наиболее важных направлений - взаимодействие российских ученых и Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН), где в экспериментах принимают участие 700 россиян из 20 институтов и вузов.
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Среди других важных международных проектов - создание методов идентификации фармакологических мишеней и потенциальных лекарств для терапии рака печени. Работу ведут ученые Института цитологии и генетики СО РАН совместно со специалистами из Германии и Швейцарии. Центр теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН вместе с Женевским, Амстердамским и Лёвенским университетами реализуют проект по исследованию терапии острого ишемического инсульта.

В рамках международных проектов по развитию Арктики проводятся экспедиции научно-исследовательских судов. Также московский Физтех при поддержке минобрнауки ведет проект по строительству Международной арктической станции "Снежинка". Это исследовательская инфраструктура для инженеров и разработчиков новых технологий для человека в Арктике. Проект был инициирован Россией в конце 2019 года и поддержан всеми арктическими странами, сейчас по нему ведутся проектно-изыскательные работы.

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