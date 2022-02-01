Россия жестко поставит вопрос в ООН о выполнении Минских соглашений

Россия на заседании Совета безопасности ООН 17 февраля, приуроченного к седьмой годовщине Минских соглашений, жестко поставит вопрос о выполнении Киевом договоренностей, заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы, естественно, принципиально и жестко поставим вопрос о том, что Минские соглашения надо выполнять", - заявил российский дипломат.

При этом проведенное 31 января заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины дипломат назвал "успешным" для нагнетания давления и хайпа". "Совбез - не место для политических упражнений,- приводит слова Полянского РИА Новости. - Все зависит от тех критериев, которые вы применяете... Если это заседание вписывается в стратегию США по нагнетанию истерии, наверное, оно действительно было успешным".

Ранее сообщалось, что Киев намерен использовать заседание СБ ООН по Минским соглашениям 17 февраля, чтобы обвинить Москву в невыполнении "Минска". "Украина вместе с партнерами использует этот повод, чтобы представить международной общественности факты невыполнения Россией своих обязательств в рамках мирного урегулирования", - приводит ТАСС заявление пресс-секретаря украинского МИД Олега Николенко.