Роструд напомнил работникам их основные трудовые права

Так, работодатель не вправе по своей инициативе отправить работника в отпуск без сохранения заработной платы. Она должна исходить от самого работника. Поэтому основанием для предоставления неоплачиваемого отпуска может быть только заявление подчиненного.

Сверхурочная работа должна быть оплачена, но работник вправе потребовать вместо этого дополнительный отдых. Он не может быть меньше времени, которое человек работал дополнительно. Так например, при пятидневной рабочей неделе он должен работать пять дней по восемь часов, получается - 40-часов в неделю. Все, что превышает это время, будет считаться сверхурочной работой. Первые переработанные два часа оплачиваются не менее чем в полуторном размере, остальное время - не менее чем в двойном.

Работодатель обязан обеспечить работника средствами индивидуальной защиты: своевременно выдавать ему специальную одежду, обувь, при необходимости ремонтировать и менять их на новые. Средства индивидуальной защиты должны соответствовать полу, росту, размерам работника и характеру выполняемой им работы.

Заработная плата выплачивается два раза в месяц - то есть, каждые полмесяца. Дата устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором. При этом зарплата должна начисляться не позднее пятнадцати календарных дней со дня окончания периода, за который была начислена. Например, ее часть за первую половину января (аванс) работодатель должен выплатить не позднее, чем до 30 января, а вторую часть за другую половину месяца - до 15 февраля.

В случае сокращения численности штата запрещается увольнять беременных, женщин с детьми в возрасте до трех лет, одинокую мать, воспитывающую ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, а также любого работника, воспитывающего такого ребенка без матери. Под сокращение в этом случае не может попасть работник, если он единственный кормилец в многодетной семье, в которой есть ребенок до трех лет. Несовершеннолетнего работника нельзя сократить без разрешения государственной трудовой инспекции и комиссии по делам несовершеннолетних.