РПЦ: Участие в войне для защиты близких не запрещается Церковью

"Церковь, признавая войну злом, не воспрещает своим чадам участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних и восстановлении справедливости. Тогда война является меньшим злом, чем, скажем, трусливый отказ исполнить свой долг перед Отечеством", - заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Московского патриархата Владимир Легойда в интервью РИА Новости.

Именно поэтому, подчеркнул Легойда, в Русской православной церкви осуждают войну, но не запрещают участие в боевых действиях ради защиты родных и близких.

Одновременно Владимир Легойда напомнил крылатое выражение о том, что "худой мир лучше доброй ссоры", и призвал политиков прилагать максимум усилий для решения конфликтов путём переговоров и достижения мирных договоренностей без войны.