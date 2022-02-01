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Текст:   Марина Трубилина 
09:00 01.02.2022

Семейную ипотеку выплачивают в пять раз быстрее срока

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Средний первоначальный взнос в рамках программы "Семейной ипотеки" в декабре составил 27,9% от стоимости недвижимости. Обычно семьи с детьми берут ипотеку на 20 лет, но полностью выплачивают ее в среднем за 4,5 года, сообщает Сбербанк.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Программа льготной семейной ипотеки привела к росту рождаемости

"Мы видим рост спроса со стороны населения на программу ипотеки для семей с детьми, особенно после ее расширения летом прошлого года на первенца, а также включения в условия кредитования строительства частного дома", - отметил вице-президент, директор дивизиона "Домклик" СберБанка Николай Васёв.

"Семейная ипотека" сейчас - одна из самых популярных среди программ с господдержкой, сказал Васёв. Пик по выдаче ипотечных кредитов по программе пришелся на октябрь-декабрь 2021 года.

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