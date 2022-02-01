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01.02.2022 11:58
Рубрика: Власть

Сенаторы предложат ввести госзадание в семеноводстве

Текст: Дмитрий Гончарук

Необходимо государственное задание и налоговое стимулирование в области семеноводства, считают в Совете Федерации. Результаты реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-25 годы обсудили на внеочередном заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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Согласно Доктрине продовольственной безопасности, самообеспеченность семенами основных хозяйственных культур должна быть на уровне 75%. "Раньше мы хотя бы по зерновым этого достигали, но тревожит, что и по ним у нас сегодня уровень самообеспеченности 74%", - сказал председатель профильного комитета Алексей Майоров.

Он обратил внимание, что до сих пор не приняты все необходимые федеральные научно-технические программы, а семена, которые создает наша наука, не всегда востребованы бизнесом.

"Это нас тоже очень сильно беспокоит. Мы бы хотели, чтобы тут возникал какой-то способ типа государственного задания, чтобы наши семена, которые разрабатываются в рамках научной деятельности, не оказывались на полках или где-то в закромах, а реально использовались в высеве отечественных культур", - подчеркнул сенатор.

Его поддержала глава Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. "Очевидно, что изменить ситуацию в лучшую сторону могут только существенные инвестиции в развитие отечественного семеноводства, воссоздание и развитие семеноводческих хозяйств, а также меры, которые направлены на создание коммерческого интереса российского бизнеса", - заявила она.

Гумерова констатировала, что российские предприниматели успешно производят сельскохозяйственную продукцию, но фактически не заинтересованы в закупке отечественных семян, поскольку годами приобретают у мировых производителей пакет услуг под ключ.

Фото: iStock
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"Вопрос создания серьезного научного задела в селекции, успешного внедрения отечественных семян в оборот напрямую связан с вовлеченностью российских производителей в общую цепочку производства сельскохозяйственной продукции в нашей стране", - продолжила Лилия Гумерова.

Аграрии должны объединиться с наукой и бизнесом, нужны меры по налоговому стимулированию - только тогда эта система будет работать, уверена законодатель.

"У нас есть четкая карта движения, мы уже подготовили ряд документов на имя председателя Совета Федерации. Искренне надеемся, что мы получим поддержку и, безусловно, главная наша цель - это обеспечить продовольственную безопасность нашей страны", - резюмировала Гумерова.

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