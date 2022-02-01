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01.02.2022 16:20
Рубрика: Культура

Сергей Шаргунов: Завидую тем, кто учился в Литинституте

Текст: Павел Басинский
На одном из Telegram-каналов с названием "ЧК-ОГПУ" появилась фейковая информация о том, что Министерство культуры собирается закрыть Литературный институт им. А.М. Горького. Так ли это на самом деле, "РГ" попыталась разобраться.
Фото: Предоставлено Литературным институтом Фото: Предоставлено Литературным институтом
Фото: Предоставлено Литературным институтом

Каждый год вуз штурмуют сотни абитуриентов - очереди из подающих документы растягиваются на весь Тверской бульвар. Только в 2020 году на очное отделение было подано 655 заявлений на бюджет. Но студентами стали всего 82 человека. Что будет с вузом, где учились Евтушенко, Ахмадулина, Трифонов, Рубцов, "РГ" рассказал писатель, председатель АСПИ (Ассоциации союзов писателей и издателей России) Сергей Шаргунов. Он завидует тем, кто закончил единственный в мире институт, где учатся будущие писатели и поэты.

Фото: Арина Депланьи/ Литературный институт им. Горького
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- Когда-то я одновременно поступил в МГУ и Литинститут в семинар Олеси Николаевой со своими стихами. Закончил все-таки МГУ, но всегда жалел, что не поучился в Литинституте. Я завидую тем, кто учился в нем. Есть писательские навыки, которые может дать только этот ВУЗ. Среда, совместное обсуждение текстов под руководством мастеров. А также серьезный уровень преподавания литературы. Все остальное зависит от самого студента, как и в любом ВУЗе.

В Литинституте преподавала моя бабушка, писательница Валерия Герасимова. У меня хранятся книги ее учеников, подписанные ими: Владимира Солоухина, Евгения Евтушенко... Анатолий Гладилин в письме ко мне вспоминал разговоры с ней о Дос Пассосе, который сватался к ней в 30-е годы. Мама закончила Литературный институт. Здесь учился мой отец (знаменитый священник Александр Шаргунов - прим. "РГ"). Он дружил с Николаем Рубцовым, они вместе носили в газеты свои стихи. Литинститут - это часть моей судьбы. Я с радостью прихожу туда, выступаю перед студентами.

Председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России Сергей Шаргунов. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Надо не закрывать, а поддерживать Литинститут. Лично я со стороны АСПИ готов этому содействовать. Мы - богатая страна со своими культурными традициями, частью которых является Литинститут, как и "толстые" литературные журналы.

Подробнее о ситуации вокруг Литинститута читайте в ближайшем номере "РГ".

Культура Литература Общество Образование Литература с Павлом Басинским

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