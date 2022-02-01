Сергей Шойгу объяснил, зачем Россия перебросила войска в Беларусь

Во вторник, 1 февраля, на совещании в Минобороны России глава ведомства Сергей Шойгу еще раз объяснил, с какой целью российские воинские части направили в соседнюю Беларусь. И какие задачи предстоит решать в феврале военнослужащим двух братских стран на совместном учении "Союзная решимость-2022".

Сергей Шойгу: Задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства войска переброшены на расстояние до 10 тысяч километров. Фото: Министерство обороны РФ

Министр напомнил: проводимая сейчас проверка сил реагирования Союзного государства организована по решению президентов РФ и Беларуси. "От российских Вооруженных сил задействованы органы военного управления и подразделения Восточного военного округа. В настоящее время проходит первый этап проверки. Войска переброшены на расстояние до 10 тысяч километров, в том числе перебазированы авиационные подразделения и воинские части противовоздушной обороны", - рассказал Шойгу.

Он уточнил, что в процессе этой проверки организована охрана и оборона государственных и военных объектов, госграницы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО Беларуси и России.

- В период с 10 по 20 февраля на пяти белорусских полигонах состоится совместное учение "Союзная решимость-2022". В ходе учения будут отработаны задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства и противодействию терроризму, - заявил Шойгу. - Количество участников маневров и основных систем вооружения не превышает параметры, установленные Венским документом 2011 года, что не обязывает нас уведомлять зарубежных партнеров о проводимых мероприятиях. Тем не менее Министерство обороны России - в рамках добровольной транспарентности - проинформировало военных атташе иностранных государств о проверке и совместном учении.

Понятно, что масштабные задачи этих маневров требуют привлечения для их решения разнородных сил и средств. Минобороны России открыто сообщало о командировании в Беларусь двух дивизионов систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф" и дивизиона зенитных ракетных комплексов "Панцирь-С".

На учения в Беларусь также отправили артиллерийские, мотострелковые, десантные части и нашу морскую пехоту. В соседнюю республику перелетели 12 российских истребителей Су-35. Немало людей и техники задействуют в "Союзной решимости" и белорусские генералы.

Подобные маневры военные двух стран проводили не раз. На Западе их всегда сопровождали информационной шумихой и поиском скрытых целей. Мол, Россия расширяет зону военного присутствия и не собирается возвращать свои войска на территорию РФ. А когда прогнозы не подтверждались, искали новые поводы для информационных атак на Москву.

Сейчас такие атаки вылились в настоящую истерию - плановые и заранее объявленные учения России и Беларуси в США и государствах НАТО упорно выдают за подготовку к вторжению на Украину. То есть, по сути, открыто провоцируют вооруженный конфликт и всячески подталкивают к его развязыванию киевские власти.