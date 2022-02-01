Шойгу: Войска получили более 600 единиц новой измерительной техники

Во вторник на совещании в Минобороны РФ под руководством главы ведомства Сергея Шойгу обсудили, как реализация Стратегии обеспечения единства измерений в нашей стране до 2025 года помогает укреплять Вооруженные силы России.

"Хочу подчеркнуть, что развитие системы обеспечения единства измерений в Вооруженных силах напрямую влияет на внедрение прорывных технологий, переоснащение войск на новейшее высокоточное и другие виды оружия", - заявил на совещании Шойгу.

По его словам, в ходе реализации этой Стратегии минобороны планово обновляет парк военной измерительной техники. "В войска уже поставлено свыше 600 единиц новейших образцов", - сообщил Шойгу.

Министр сказал, что создается автоматизированная система мониторинга состояния средств измерений, активно совершенствуется нормативная правовая база в области обеспечения единства измерений в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях, а также в рамках сотрудничества СНГ. "Принимаемые меры позволяют значительно повысить эффективность существующей системы", - сделал вывод Шойгу.