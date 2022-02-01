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01.02.2022 13:57
Рубрика: В мире

Швейцария бьет рекорды по экспорту сыра за границу

Текст: Александр Саможнев

Совет по маркетингу швейцарского сыра объявил о рекордных показателях экспорта: потребители в других странах купили 82 470 тонн продукта в 2021 году по сравнению с 77 124 тоннами в предыдущем году, сообщает портал swiss.info. Это принесло традиционной швейцарской промышленности доход в 813 миллионов долларов США (749,3 миллиона долларов в 2020 году).

Фото: mttr.net
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Местом назначения для 80 процентов всего экспорта сыра была Европа, причем немецкие потребители составили половину этого рынка. Экспорт за пределы Европы вырос на 2,6 процента, чему способствовал растущий спрос в США. Высоким спросом пользовались большинство категорий сыров, за исключением плавленых и готовых для фондю.

Чуть менее половины швейцарского молока было переработано в более чем 700 различных фирменных сыров. Из них около двух пятых были экспортированы в более чем 70 стран. По данным отраслевой организации, рост доходов связан с увеличением объемов экспорта, а также с повышением цен. Средняя экспортная цена выросла 9,9 доллара за килограмм.

В мире Европа Швейцария

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