Швейцария бьет рекорды по экспорту сыра за границу

Совет по маркетингу швейцарского сыра объявил о рекордных показателях экспорта: потребители в других странах купили 82 470 тонн продукта в 2021 году по сравнению с 77 124 тоннами в предыдущем году, сообщает портал swiss.info. Это принесло традиционной швейцарской промышленности доход в 813 миллионов долларов США (749,3 миллиона долларов в 2020 году).

Местом назначения для 80 процентов всего экспорта сыра была Европа, причем немецкие потребители составили половину этого рынка. Экспорт за пределы Европы вырос на 2,6 процента, чему способствовал растущий спрос в США. Высоким спросом пользовались большинство категорий сыров, за исключением плавленых и готовых для фондю.

Чуть менее половины швейцарского молока было переработано в более чем 700 различных фирменных сыров. Из них около двух пятых были экспортированы в более чем 70 стран. По данным отраслевой организации, рост доходов связан с увеличением объемов экспорта, а также с повышением цен. Средняя экспортная цена выросла 9,9 доллара за килограмм.