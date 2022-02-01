Швыдкой: Мощное антивоенное движение было важным фактором большой политики

Старый анекдот советских времен: "Армянское радио спрашивают: "Будет ли война?" Армянское радио отвечает: "Войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется!". Похоже, в пылу новейших вызовов эта шутка потеряла актуальность. Про войну говорят больше, чем хочется, а про мир - слово, которое в русском языке многозначно, - вспоминают крайне редко. Борются за совсем иные ценности - за сохранение окружающей среды, за отказ от углеводородной энергетики, за гендерное или трансгендерное равенство, за раздельный сбор мусора... Разумеется, главная угроза, против которой борется все человечество, это разнообразные штаммы COVID-19. Но то, что на протяжении десятилетий вдохновляло поколения победителей и побежденных, их родителей и их детей после Второй мировой войны, кануло в лету. За мир не борется никто - ни пролетарии, ни буржуа, ни представители "белых воротничков". И даже у людей свободных профессий, как выяснилось, есть дела поважнее.

Мы чтим соотечественников, погибших во время Великой Отечественной и Второй мировой. С уважением относимся к ветеранам локальных военных кампаний советской и постсоветской эпохи. В нашей стране не надо напоминать, что война не только подвиги, но это страдания и трагедии десятков миллионов людей. Об этом, что нелишне повторить, не раз говорил президент России Владимир Путин. Мы выросли в стране, где твердо знали, что мир - важнейшая ценность всего человеческого сообщества. Мир тождествен жизни.

Песню "Хотят ли русские войны?" Евтушенко и Колмановский написали в 1961-м. За год до Карибского кризиса ее спел Марк Бернес, который был важным участником ее создания. С этой песней проходила моя отроческая и взрослая жизнь, и в пору, когда мы митинговали против войны во Вьетнаме, и позже во время самых разных войн против мирового империализма. Надо сказать, что мы не были одиноки в борьбе за мир. Мощное антивоенное движение, во главе которого стояли лучшие люди планеты, было важным фактором большой политики. Оно вынуждало искать компромиссы даже во время "холодной войны". Жесткая идеологическая и военно-политическая конфронтация делала поиск этих компромиссов сложным и длительным процессом, который не прекращался, когда шли войны за сферы влияния в Азии, в Африке и Латинской Америке. При всей своей военной мощи Советский Союз декларировал "миролюбивую внешнюю политику". Иного и быть не могло в стране, потерявшей в Великую Отечественную войну, по данным Министерства обороны РФ, 26,6 миллиона человек. И, когда сегодня западные политики и прежде всего западные СМИ назначили Россию потенциальным агрессором, способным взорвать хрупкий мир, им стоит об этом вспомнить.

Мощное антивоенное движение было важным фактором большой политики. Оно вынуждало искать компромиссы во время "холодной войны"

В последнее время все чаще сравнивают нынешнее жесткое обострение отношений России и "коллективного Запада" с ситуацией перед Первой мировой войной. Мол, сегодня так же до предела обостряют политическую риторику, как и в начале 1914 года. И напоминают, что в 1914 году война началась не только из-за столкновения интересов держав, но и из-за того, что после словесных залпов мировой прессы ее было как-то неудобно не начать. И это при том, что, как свидетельствует переписка двух родственников - Всероссийского императора Николая II и Германского императора Вильгельма II, они не слишком хотели воевать друг с другом.

Но есть одно важнейшее отличие сегодняшней политической коллизии - сколь бы острой она ни была - от событий 1914 года. Во время Первой мировой войны общие потери составили более 20 миллионов человек, а во время Второй мировой - более 71 миллиона. А сколько еще было локальных войн ХХ века, в которых гибли миллионы людей, среди них ни в чем не повинные мирные жители. И этот исторический грех человечества всегда с нами. И он определяет куда более высокую меру ответственности всех сторон конфликта, чем та, что была в начале ХХ столетия. Впрочем, Василий Осипович Ключевский скорее всего был прав, когда написал, что история ничему не учит, но сурово наказывает нерадивых учеников. Вопрос в том, насколько мы нерадивы! И это "мы" относится не только к нам, но прежде всего к европейцам и американцам, где качество преподавания истории в школах на протяжении последних десятилетий стало притчей во языцах. И, честно говоря, хотелось бы удержаться от перевода на языки народов мира парадоксальной мудрости М. Жванецкого: "В драке не поможем, в войне победим"!

Некоторым кажется, что конфронтация США и России, НАТО и России - своего рода азартная игра, в которой победит тот, у кого крепче нервы. Но это не так. Особенно, если учесть, что кроме европейских проблем существует множество центров напряженности в мире, которые могут спровоцировать глобальные конфликты. Своего рода военно-политическая детонация накроет планету, и тогда неизвестно, кто будет горевать о том, насколько градусов повысится температура на Земле к 2100 году...

Если военно-политическая детонация накроет планету, неизвестно, кто будет горевать о повышении температуры на Земле к 2100 году

Как тут не вспомнить Тригорина из "Чайки", который жаловался Нине Заречной, что он любит описывать природу, но как гражданин должен говорить о правах человека. Конечно, куда приятнее было бы написать о прекрасном гала-концерте, посвященном 100-летию Московской филармонии, который подарил несколько моментов, заставляющих усомниться в правоте Пушкина, утверждавшего, что музыка уступает любви. Великая музыка и есть любовь - во всеобъемлющем значении этого слова. Но хватит ли силы этой любви, чтобы противостоять небытию?