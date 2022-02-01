Сколько стоит купить члена семьи

Россия занимает третье место в мире по количеству кошек и четвертое место - по числу собак. Мировыми лидерами в обоих случаях являются Китай и США, в топ-4 также входит Бразилия. Домашние животные есть у 59% российских семей, и их популяция продолжает расти: с 2017 года численность питомцев выросла на 23% и достигла 22,6 млн собак и 40,8 млн кошек, по данным Mars Petcare. Питомцы есть в 59% российских домохозяйств, при этом у 20% есть и кошка, и собака.

Кто-то не гонится за породой и готов взять животное с улицы или из приюта, а кому-то важна родословная. Котенок или щенок с документами - дорогое вложение. Стоимость хвостатых и усатых стартует от 20-30 тысяч рублей и уходит ввысь. Щенки и котята самых распространенных пород укладываются в диапазон 20-80 тысяч, но бывают и исключения. 140 тысяч стоят тибетские мастифы и 150 тысяч - кроличья такса. Дело не в массе, последняя весит менее 3 кг, а ростом лишь 15 см. Одна из самых дорогих пород собак - аляскинский кли-кай (миниатюрный хаски). Эта молодая порода была выведена в конце прошлого века в Америке. В России стоимость таких собак достигает 350 тысяч рублей.

Между тем

В России все чаще дают реальные тюремные сроки за жестокое обращение с животными. По данным Судебного департамента при Верховном суде России, по статье 245 УК "Жестокое обращение с животными" за 6 месяцев 2021 года осуждены 77 человек. Их них 27 - за жестокое обращение при отягчающих обстоятельствах. Реальное лишение свободы из всех получили 6 человек (из них четверо - за преступление при отягчающих обстоятельствах). Условный срок получили 11 человек. Из реально осужденных за жестокое обращение с животными при отягчающих обстоятельствах три человека получили от 2 до 3 лет лишения свободы, один - от 3 до 5 лет. Из севших просто за жестокое обращение у одного срок до года, у другого - от 1 до 2 лет.

"В соответствии со ст. 137 ГК РФ к животным применяются общие правила об имуществе, покольку законом или иными правовыми актами не установлено иное. При этом при осуществлении прав не допускается жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности, - говорит председатель комиссии Ассоциации юристов России по экологии и окружающей среде Александр Шинкаренко. - В случае причинения вреда животному третьими лицами владелец имеет право обратиться в суд для возмещения убытков - как ущерба, так и компенсации морального вреда. Но суммы, заявляемые в иске, должны быть обоснованы и подтверждены прилагаемыми документами и зависят от конкретных обстоятельств дела".

Если же в действиях виновного есть признаки состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ, то лицо может понести уголовную ответственность. Но для этого должен быть умысел причинить вред или убить животное (не в целях самообороны), отмечает Шинкаренко.

Страхование

Страхование жизни и здоровья животных, а также гражданской ответственности их владельцев, пока не приняло в России массового характера. Несмотря на это, по оценкам экспертов, в перспективе оно будет развиваться и сможет достичь 4-5% общего объема рынка.

Этот рынок в США и Европе существует более 100 лет, но сейчас становится более технологичным и персонализированным. Компании готовы застраховать практически любые риски, связанные с питомцами. В России представлено в основном страхование на случай травм и болезней - аналогичное "человеческому" ДМС. В страховку могут входить как консультации специалиста через интернет или приложение, так и оперативное вмешательство и даже необходимые медикаменты.

Стоимость полиса (как правило, это 5-10 тысяч рублей в год) зависит от условий страхования, породы животного, возраста и множества других факторов. Состав страховых продуктов у всех компаний похож: безлимитная телеветеринария, возмещение расходов в клиниках (при условии, что заболевание покрывается полисом) и возмещение убытков по гражданской ответственности, если питомец причинил кому-то вред. Такие услуги, как вакцинация или кастрация, в страховку, как правило, не входят, так как являются плановыми.

Нельзя застраховать животное старше восьми лет (считается, что в этом возрасте кошки и собаки начинают болеть чаще).

Подготовили Ольга Игнатова, Олег Капранов