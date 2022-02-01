Собянин: В Москве создадут цифровую платформу для обучения водителей такси

Правительство Москвы выделило 59,5 млн рублей на создание цифровой платформы для обучения водителей такси. Постановление на этот счет подписал сегодня в ходе заседания президиума правительства Москвы Сергей Собянин.

В нем говорится, что в этой платформе, разработанной с участием экспертов ведущих профильных вузов, будет четыре информационно-образовательных блока.

Первый блок - по транспортному законодательству и особенностям дорожного движения. Он включает такие разделы, как требования по безопасности перевозок пассажиров и багажа легковыми такси, основные положения регулирования деятельности такси в Москве и в России в целом, порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров и контроля технического состояния транспортных средств, порядок заполнения путевых листов, режим труда и отдыха водителя легкового такси, правила поведения в случае ДТП, основы оказания первой медицинской помощи и другие.

Второй блок - пассажирский сервис. В него включены правила работы с агрегаторами, правила взаимодействия водителя с пассажирами, порядок и принципы оказания различных видов услуг, в том числе на территории аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов, порядок организации перевозок детей, инвалидов и собак-поводырей, животных, крупногабаритного и тяжеловесного багажа легковыми такси.

Третий блок - это москвоведение, которое обязывает таксистов иметь базовые знания по истории и топонимике Москвы. В частности, о ключевых событиях истории города, планировке столицы, основных районах и достопримечательностях. Этот курс должен сделать работу водителей такси более комфортной, так как городская среда станет для них более понятной, а улицы - знакомыми и интересными.

И четвертый блок - по русскому языку. Он предусматривает разные уровни знания языка для водителей, у которых русский язык родной, и тех, для кого русский язык является иностранным. Курс охватывает не только грамматику, лексику, нормы произношения и постановку ударения, но и особенности профессиональной коммуникации водителя такси - речевой этикет, поведение в типичных и экстренных, конфликтных ситуациях.

Разделы цифровой платформы будут содержать учебные материалы и тестовые задания, позволяющие оценить уровень освоения изучаемой темы.

Платформа будет интегрирована с комплексной информационной системой "Аналитика работы такси" (КИС АРТ) - с учетом требований законодательства о персональных данных.

Планируется, что цифровая платформа станет основным инструментом распространения профессиональных знаний среди московских таксистов, что в свою очередь будет способствовать росту комфорта и безопасности перевозки пассажиров.