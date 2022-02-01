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01.02.2022 23:33
Рубрика: Общество

Сотни москвичей стали волонтерами в "красных зонах"

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 22(8670)
Среди многих людей в защитных костюмах, которые ежедневно работают в "красных зонах" ковидных больниц, есть не только врачи и младший медперсонал. Настоящими братьями и сестрами для больных стали сотни волонтеров - простых москвичей, которые без всяких доплат абсолютно добровольно приходят в ковидарии, чтобы помочь заболевшим, чем могут. Свободного времени на смене - почти ноль. Даже если все кровати заправлены и полы чисты, на душе у многих пациентов - тяжесть, которую не снимет ни один медикамент. Посмотреть в глаза, поговорить, да просто подержать кого-то за руку - такие, казалось бы, "мелочи жизни" в коронавирусных стационарах стоят порой дороже всех мировых сокровищ.

В "красные зоны" волонтеров стали пускать совсем недавно - летом прошлого года. И если поначалу первых добровольцев там порой встречали недоуменными взглядами, то теперь без них просто невозможно представить коридоры, палаты, отделения ковидариев. "Сейчас у нас есть возможность помочь людям, которые оказались в очень тяжелой ситуации, - говорит председатель Синодального отдела по благотворительности и руководитель православной службы "Милосердие" епископ Пантелеимон. - Когда мы объявили первый призыв о помощи, на него откликнулось больше тысячи людей. Сейчас в "красные зоны" ходит около 300 человек, а потребность в помощниках гораздо больше - пришел омикрон, и начался новый подъем заболеваемости. Я прошу всех, кто неравнодушен к страданию других, помочь в это трудное для всех нас время".

Фото: Сергей Михеев
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Для этого не обязательно быть православным, да и вообще воцерковленным. Для епископа Пантелеимона, который проводит личные собеседования с каждым, кто готов войти в "красную зону", главное - добровольное желание кандидата. Эгида Церкви, плюс профессиональное обучение, организованное департаментами здравоохранения и социальной защиты, - вот база любого волонтера. Курсы проводятся в специальном учебном центре церковной больницы Святителя Алексия на Ленинском проспекте. Дорогу к центру через крытый коридор и больничный двор здесь подскажет каждый. Волонтеров с каждым днем все больше, но набор не прекращается. Во-первых, "омикрон" пока не отступает, во-вторых, новые люди всегда требуются: помощь в больницах нужна каждый день.

Три вечера за уроками - и ты более-менее овладел базой настоящего профи из "красной зоны". И не только в теории. Преподаватели показывают, как правильно переодеть лежачего больного, как поменять ему постель, привести в порядок волосы. И самое удивительное, что желание помочь буквально меняет мироощущение. Например, иной "студент" даже своего ребенка не слишком охотно подмывал, а тут прилежно учится менять подгузник взрослому. "У меня есть небольшой опыт: приходилось ухаживать за больными родственниками, - поделился с "РГ" один из волонтеров, столичный психотерапевт Юрий Брызнев. - Но многое оказалось в новинку". Учебный класс и настоящая "красная зона" - все-таки абсолютно разные по ощущению пространства.

"Помню свой первый выход, - уже с улыбкой рассказывает Юрий о собственном дебюте. - Мне говорят: мол, протрите, пожалуйста, тумбочки. Протираю. И все это время рядом со мной наставник - опытный волонтер, который всегда сопровождает новичков и помогает им освоиться. Отошла наставник недалеко, я тумбочки протираю. И вот заходит кто-то из медперсонала и говорит: подойдите, мол, поскорее, там женщина мокрая..." Юрий сначала как-то оторопел: "Я тумбочки протираю..."

- Вы не поняли? Там женщина мок-ра-я!

Юрий, впрочем, быстро взял себя в руки. И все сделал точно по "науке". Тем более что и наставник тут же оказался рядом. "Я и не думал, что это новичок, - удивлялся потом сотрудник клиники. - Та-а-ак уверенно тумбочки протирал!"

Иной "студент" даже своего ребенка не слишком охотно купал, а тут прилежно учится менять подгузник взрослому

Учитель одной из столичных школ Александра Наумова, как и Юрий, теперь в когорте опытнейших волонтеров. Одна из тех, кто в свободное время координирует работу добровольцев и при этом сама регулярно выходит на смены. В их помощи нуждаются госпитали и в Сокольниках, и на ВДНХ. Во внутреннем чате Александра и коллеги распределяют место и время, кто куда прибудет. Встречаются в больничном холле. Кого среди волонтеров только нет! И совсем молодые студенты, и служащие, и педагоги, и даже весьма состоятельные бизнесмены. Но тут, на пороге "красной зоны", социальные границы как-то быстро стираются, все становятся как одна семья, говорит Александра. И уж тем более нет границ за пределами санитарного шлюза, где находятся больные. В одной клинике нередко оказываются целые семьи. И при этом супруги могут не видеть друг друга, что во время осложнений болезни особенно тяжело.

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"Я прекрасно помню мужчину, который очень волновался: у его жены - день рождения. Нет никакой возможности лично поздравить супругу. Что же делать, неужели и цветов не подарить? Но мы сумели договориться с врачами, - говорит Александра. - Женщина получила цветы и невероятно обрадовалась весточке от дорогого человека". Любая деталь, хоть как-то оживляющая обстановку в ковидной больнице, невероятно запоминается пациентам. Однажды волонтеры украсили воздушными шарами мужскую палату. Сдержанный народ, мужики недоверчиво спрашивали: "А что такое, обычный же день?" Ничего - новый день прекрасной жизни, почему бы и не отметить? Так отвечали волонтеры. И по лицам было видно: подарок пришелся весьма кстати, с шарами даже фотографировались для семей.

После многих смен в "красной зоне" получаешь награду, признаются добровольцы. Что, деньги? Да ни в коем случае! Гораздо ценнее ощущение, что ты оказался важным и нужным для другого человека. Пусть для незнакомой бабушки, которая лежала с отрешенным лицом и померкнувшим взглядом. Но после короткой беседы она расцвела и даже попросила помыть голову, привести в порядок прическу, до которой за долгие дни борьбы с болезнью никак не доходили руки.

Кстати

Записаться в добровольцы "красных зон" можно, заполнив анкету на сайте Милосердие.ру или позвонив по телефону +7-991-609-17-81 (в будние дни с 10.00 до 19.00).

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