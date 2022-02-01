Советник президента Владимир Толстой прокомментировал фейки о закрытии Литинститута

- Литературный институт должен оставаться на своем историческом месте, потому что оно связано с основными вехами истории института, с замечательными писателями, которых он выпустил и которые здесь преподавали, - говорит Владимир Толстой. - Не может быть и речи, чтобы Литинститута не было или чтобы он находился в другом здании. Литинститут - часть истории нашей литературы и всей страны.
Нельзя не признать, что у института сегодня возникли объективные проблемы. Недостаточное финансирование, сложности с ремонтом учебных помещений и общежития. Но в этой ситуации худшее, что можно сделать, - нагнетать негативные слухи вокруг института и его ректора. Надо помочь институту, потому что есть проблемы, решить которые без государственной поддержки он не сможет при любом руководстве, а Алексея Варламова я знаю как ведущего современного писателя и литературного деятеля. Ему надо оказать поддержку со стороны министерства культуры и администрации президента. Лично я готов поддержать институт во всех сложных ситуациях, в которых он оказался.
Подробнее о скандале вокруг Литературного института читайте в ближайшем номере "РГ".