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01.02.2022 15:19
Рубрика: Культура

Советник президента Владимир Толстой прокомментировал фейки о закрытии Литинститута

Текст: Павел Басинский
Telegram-каналы активно распространяют слухи о том, что Литературный институт им. А.М. Горького, где учились Евтушенко, Ахмадулина и еще десятки известных русских писателей и поэтов, закроют. Прокомментировать ситуацию "РГ" попросила советника президента по культуре Владимира Толстого. Он рассказал, что у института есть проблемы с финансированием и ремонтом здания, но это никак не влияет на работу единственного в мире учебного заведения, где учат на писателя.
Фото: Арина Депланьи/ Литературный институт им. Горького Фото: Арина Депланьи/ Литературный институт им. Горького
Фото: Арина Депланьи/ Литературный институт им. Горького

- Литературный институт должен оставаться на своем историческом месте, потому что оно связано с основными вехами истории института, с замечательными писателями, которых он выпустил и которые здесь преподавали, - говорит Владимир Толстой. - Не может быть и речи, чтобы Литинститута не было или чтобы он находился в другом здании. Литинститут - часть истории нашей литературы и всей страны.

Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой. Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Нельзя не признать, что у института сегодня возникли объективные проблемы. Недостаточное финансирование, сложности с ремонтом учебных помещений и общежития. Но в этой ситуации худшее, что можно сделать, - нагнетать негативные слухи вокруг института и его ректора. Надо помочь институту, потому что есть проблемы, решить которые без государственной поддержки он не сможет при любом руководстве, а Алексея Варламова я знаю как ведущего современного писателя и литературного деятеля. Ему надо оказать поддержку со стороны министерства культуры и администрации президента. Лично я готов поддержать институт во всех сложных ситуациях, в которых он оказался.

Подробнее о скандале вокруг Литературного института читайте в ближайшем номере "РГ".

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