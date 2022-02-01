Советник президента Владимир Толстой прокомментировал фейки о закрытии Литинститута

Telegram-каналы активно распространяют слухи о том, что Литературный институт им. А.М. Горького, где учились Евтушенко, Ахмадулина и еще десятки известных русских писателей и поэтов, закроют. Прокомментировать ситуацию "РГ" попросила советника президента по культуре Владимира Толстого. Он рассказал, что у института есть проблемы с финансированием и ремонтом здания, но это никак не влияет на работу единственного в мире учебного заведения, где учат на писателя.

- Литературный институт должен оставаться на своем историческом месте, потому что оно связано с основными вехами истории института, с замечательными писателями, которых он выпустил и которые здесь преподавали, - говорит Владимир Толстой. - Не может быть и речи, чтобы Литинститута не было или чтобы он находился в другом здании. Литинститут - часть истории нашей литературы и всей страны.

Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой. Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Нельзя не признать, что у института сегодня возникли объективные проблемы. Недостаточное финансирование, сложности с ремонтом учебных помещений и общежития. Но в этой ситуации худшее, что можно сделать, - нагнетать негативные слухи вокруг института и его ректора. Надо помочь институту, потому что есть проблемы, решить которые без государственной поддержки он не сможет при любом руководстве, а Алексея Варламова я знаю как ведущего современного писателя и литературного деятеля. Ему надо оказать поддержку со стороны министерства культуры и администрации президента. Лично я готов поддержать институт во всех сложных ситуациях, в которых он оказался.

Подробнее о скандале вокруг Литературного института читайте в ближайшем номере "РГ".